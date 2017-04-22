15 bin kadın kent ve Körfez gezisi yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle merkeze uzak bölgelerdeki kadınlar için düzenlediği 'Kent ve Körfez Gezileri' büyük ilgi görüyor

Perşembe günleri yapılan ücretsiz turlar için muhtarlık önünden otobüslerle alınan kadınlar, gezi bitiminde yine aynı şekilde mahallelerine bırakılıyor. Sadece 2016 yılında, İzmir'in merkeze uzak semtlerinde yaşayan yaklaşık 15 bin kadın, bu bu etkinlik sayesinde kentle buluştu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2006 yılından bu yana sürdürdüğü "Kent ve Körfez Gezileri" yeniden başladı. Ekim ayına kadar sürecek ücretsiz gezi programları her hafta Perşembe günleri gerçekleştiriliyor. Program, özellikle uzak semtlerde oturan ve evdeki ağır iş yükü nedeniyle kenti dolaşma fırsatı bulamayan kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bulundukları mahallenin muhtarlığı önünden otobüslerle alınan kadınlar, Sasalı Kent Ormanı'ndaki piknikle başladıkları geziye Doğal Yaşam Parkı, Alsancak Atatürk Müzesi ve İnciraltı Kent Ormanı'yla devam ediyor. Program, iki saatlik keyifli bir Körfez turuyla son buluyor. Etkinliğe katılım, mahalle muhtarlarına yapılan başvurularla oluyor. Araçlarla alınan kadınlar, gezi sonrası tekrar mahallelerine bırakılıyor.



15 bin kadın

"Kent ve Körfez Gezileri" İzmir'in daha çok kenar semtlerinde yaşayan kadınlara yaşadıkları kenti tanıtmayı amaçlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal projelerinden biri olan "Kent ve Körfez Gezileri" kapsamında, sadece 2016 yılında İzmir'in kent merkezinden uzak semtlerinde yaşayan yaklaşık 15 bin kadın, yaşadığı kentle buluştu. Organizasyon sayesinde kadınların hem sosyal hayata katılımı hem de kentlilik bilincinin oluşmasına katkı sağlandı.