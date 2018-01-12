15 bin kişilik Tire Stadı bitmek üzere

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi'nin ortak yapımı olan Tire Stadı, çok yakında kapılarını İzmirlilere açacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi'nin ortak yaptığı Tire Stadı, ışık ve ses sisteminin kurulması ile birlikte büyük ölçüde tamamlandı. UEFA standartlarında inşa edilen ve uluslararası karşılaşmalara da ev sahipliği yapması beklenen stat 15 bin kişilik.



Stadın gece görüntüsü ise taraftarı büyüleyecek cinsten. Stadın iki skorbordundan ilkinin montajı tamamlandı. Diğer skorbordun montaj çalışmalarının ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.





Stadın sadece çimlendirme çalışması 1.2 milyon TL'ye mal oldu. Stadın yanındaki 29 bin metrekarelik yeşil alanda ise antrenman sahası ve koşu parkurları yapılacak. Stat içinde sosyal tesisler ve misafir takımlar için konaklama tesisi de bulunacak. Yeni Tire Stadı, estetik görünümü kadar mükemmel akustiği ile de ev sahibi takımlar için önemli bir avantaj yaratacak.





Toplamda 60 milyon TL'yi bulan statın maliyetinin yüzde 75'ini Büyükşehir, yüzde 25'ini ise Tire Belediyesi karşıladı.