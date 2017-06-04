15 dakikalık sağnak yağmur Kaymakçı'yı vurdu

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, dün (Cumartesi) akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu. Ekili alanlar ve sokaklar sular altında kaldı. Onlarca evde sel sularıyla doldu

Ödemiş'te, dün (cumartesi) kırsal Kaymakçı Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur hayatı olukmsuzs etkiledi. Yüksek kesimlerdeki Kurucuova Mahallesi'nden inen yağmur suları Sıçan Deresi'nde taşkına neden oldu. Sel suları çevredeki erik bahçeleri ile salatalık ve karpuz tarlalarında zarara neden oldu. Mahalede cadde ve sokaklar dereye dönerken, onlarca evi su bastı. 15 dakika süren yağmurun ardından Ödemiş Belediyesi ekipleri, suyla dolan cadde ve sosüaklar ile evlerde tahliye çalışması başlattı. Gece boyunca devam eden çalışmalar günün ilk ışıklarına kadar sürdü. Sel sularının getirdiği çamurlu sular nedeniyle mahallede gündüzde temizlik çalışması yapıldı.İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Şube Müdürü Cumhur Şener de sel baskını yaşayanan Kaymakçı ve Kurucuova mahallerinde incelemelerde bulundu.