1.5 yaşındaki Suriyeli çocuk yaşam savaşı veriyor

İzmir'de evinin önünde oynadığı sırada bahçe sulamasında kullanılan su deposuna düşen Suriyeli 1.5 yaşındaki Fatma El Turkmeni, 4 aydır yatağa bağlı, bilinci kapalı yaşam savaşı veriyor

Türkiye'ye Suriye'den göç eden El Turkmeni ailesi, iki yıl önce savaştan kaçıp geldikleri İzmir'e yerleşti. Baba İslen El Turkmeni ve anne Hatice El Turkmeni, 5 çocuğuyla birlikte Konak ilçesi Gürçeşme semtinde tek katlı bir evde yaşamaya başladı. 5 kardeşin en küçüğü Fatma El Turkmeni, geçen 14 Temmuz'da kardeşleri ile birlikte oynadığı sırada, evlerinin önündeki bahçe sulanması için kullanılan su deposuna düştü. Sudan çıkarılan küçük kız, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bir ara nabzı duran Fatma, kalbi çalıştırıldıktan sonra Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin fonksiyonları kalıcı olarak hasar gören ve oksijersiz kalan beyin hücreleri geri dönüşü olmayacak biçimde etkilenen minik Fatma, ağızdan beslendiği sırada akciğerlerine yemek kaçtığı için sık sık nöbet geçirmeye başladı. Zatürree de olan Fatma'nın hastanedeki tedavisine devam ediliyor.



SUYUN İÇİNDE NE KADAR KALDIĞINI BİLMİYORUM



Fatma'nın annesi 25 yaşındaki Hatice El Turkmeni, kızını suyun içinden kendisinin çıkardığını söyledi. Kızının yanından ayrılmayan Hatice El Turkmeni, şöyle dedi:



"Büyük oğlum, Fatma'nın suya düştüğünü görüp bana haber verdi ama ne kadar su içinde kaldığını bilmiyorum. Hastaneye geldiğinde beyine oksijen gitmediği için kalp atışları çok yavaşlamıştı. Kızımı yeniden hayata döndürdüler. Bazen gözünü açıyor ama hiçbir tepki vermiyor. Görme yeteneğinin de zayıf olduğu, sadece ışıkları algıladığını doktorlar söylüyor. Eşim inşaatlarda geçici işçi olarak çalışıyor. Hasta çocuğumuza nasıl bakacağımı bilmiyorum."



