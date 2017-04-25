1.5 yaşındayken hastalandı, annesi terk etti. Şimdi ise...

Henüz 1.5 yaşındayken geçirdiği ateşli hastalık sonucunda ayağının biri felçli kalan ve yürümekte zorluk çeken Hayriye Aktok (60), azmiyle herkesi kendisine hayran bırakıyor.
3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Hayriye Aktok, henüz anne kuzusuyken hayata yenik başladı. 1.5 yaşındayken ateşlenen Aktok, annesinin evi sebepsiz yere terk etmesinin faturasını bacağını kaybederek ödedi. Babası işte olduğu için ablalarının ev sahiplerine haber vermesiyle hastaneye kaldırılan Aktok, yüksek ateş nedeniyle sağ bacağına felç indi. Doktorların, “Yarım saat geç kalmasaydınız, sorunsuz bir şekilde hastaneden çıkardı. Ancak bacağı besleyen damarlar büyük zarar gördü” sözü aileye büyük bir acı yarattı.
YAŞADIKLARINI ANLATTI
Yaşadıklarını anlatan Aktok, “Tabi çok küçüktüm. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Annem evi bırakıp gitmiş. Ateşlenmişim. Ablamlar ev sahibini arayarak hastaneye götürmüşler. Yarım saat geç kaldığım için dizden altı felç olmuş. 3 damar tıkanmış. Annem bir gitti, bir daha gelmedi. Babam bize hem annelik hem babalık yaptı. Hiç evlenmedi de… Ev sahibim yaşlı bir bayandı. Babama, ‘Oğlum sen evlen, çocuklara ben bakarım’ demiş. Babam kabul etmemiş. Ama komşumuz bana öz çocuğu gibi baktı. Çocuğu yoktu. Beni çocuğu bildi” dedi.
ANNEM DAYISININ OĞLUYLA KAÇMIŞ
Doğumunun şansızlıklarla başladığını anlatan Aktok, şunları söyledi; “Aslında doğduğumda kalça ve diz çıkığım varmış. Annem fark etmemiş. Ateşli hastalıkla hastaneye gidince her şey ortaya çıktı. Sağ ayağım felçli. Yürüme cihazı kullanıyorum. 2 senede bir bu cihazı yaptırıyorum. Ameliyat olacağım zaman annemi bulmuşlar. ‘Gel en küçük kızın ameliyat olacak. Seni sayıklıyor’ demişler. Annem, ‘benim öyle çocuklarım yok’ demiş. Sonradan öğrenilmiş ki dayısının oğluyla kaçmış.
47 YIL SONRA BİZİ BULDU, BU SEFER BİZ KABUL ETMEDİK
47 yıl sonra kendilerini bulan annesini kabul etmediklerini söyleyen Aktok, “Sinan Çetin’in bir programı vardı. Annemi ilk orada gördüm. Sıcaklık hissetmedim ve annemle barışmak istemedim. 47 yıl sonra bizi buldu. Evlenmiş. 3 çocuğu olmuş. Aklına 47 yıl sonra geldik! Eğer ateşlendiğim gün evi terk etmemiş olsa, belki de beni hastaneye yetiştirecek ve ben bu durumda olmayacaktım. Kader. Olanın önüne geçilmiyor. Sağ bacağım 4 santim kısaydı. Tedaviyle 2.5 santime indi. Önceleri yürüyemiyordum. Ablamlar sırtlarında taşıyordu beni. Ablalarımın ve babamın hakkını hiçbir zaman ödeyemem” diye konuştu.
BURADA ÇOK MUTLUYUM
Yaklaşık 7 yıldır Bayraklı Belediyesi Kadının Emek Dünyasındaki stantlarda el emeği göz nuru ürünlerini satarak evinin geçimini sağlayan Aktok, “Ben burada çok mutluyum. Başkanımız Hasan Karabağ sağ olsun bize böyle bir fırsat sundu. Yaptığım takıları, örgüleri burada satıyorum. Burada çok sayıda arkadaş edindim. Çok zor günler geçirdim. Bugünlere kadar geldim. Pes etmedim. Gençlere tavsiyem hayat mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmesinler” dedi.
ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERİYORUZ
Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, açtıkları kurslarla özellikle kadınlara destek olmaya çalıştıklarını belirterek, “Ev bütçelerine katkı sağlamak isteyen kadınlarımız için çeşitli projeler geliştirdik. Emek Dünyası’nda kadınlar, dönüşümlü olarak el emeği ürünlerini sergiliyor. Orada tam bir aile ortamı var. Vatandaşlarımız, çeşitli ürünleri düşük fiyatlarla alma imkanı yakalıyor. Hayriye Hanım azmiyle ve yaptığı ürünlerle herkese örnek oluyor” dedi.