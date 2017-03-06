15 yıl sonra üçüzleri oldu ama...

İzmir'in Bornova İlçesi'nde yaşayan Hayriye Yiğit (39), iki çocuğunun ardından 15 yıl sonra hamile kaldı. Bu kez üçüz kızları oldu. Tek yumurta üçüzleri 1 yaşındayken, baba Aldülbaki Yiğit (50) kalp krizi geçirerek öldü. İlkokul mezunu olan çocukları nedeniyle çalışamayan Hayriye Yiğit, maddi olarak üçüz bebeklerine bakmakta zorlandığını söyledi.



ÜÇÜZLERİN MASRAFI ÇOK

Bornova'nın Çamdibi Semti Çınar Mahallesi'nde yaşayan Hayriye Yiğit, 1.5 yıl önce eşi Aldülbaki Yiğit'i kalp krizi sonucu kaybetti. Büyük oğlu Barış (23) Bitlis'te asker olan Hayriye Yiğit, diğer oğlu Murat (17) ile üçüz kızları Selen, Selin ve Zaide'yle yaşam mücadelesi veriyor. Eşinden ayda bin 100 TL dul maaşı bağlanan, üçüzleri için de ayda 430 TL 'çoğul gebelik' parası alan Hayriye Yiğit 430 TL ev kirası verdiğini, oğlu Barış'ın da asker olması nedeniyle eve başka gelir girmediğini anlattı.Üçüzlerin süt, mama ve bez parasını karşılamakta zorlandığını belirten Hayriye Yiğit şöyle konuştu:"Üçüz bebeklerim doğduktan kısa bir süre sonra eşimi kalp krizi sonucu kaybettim. Eşimin ölümünün ardından dul maaşı bağlandı. Ama bununla geçinemiyorum. Büyük oğlum Bitlis'te asker. Ona para gönderemiyorum. Diğer oğlum da Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyor. Ben de üçüzlerimi bırakıp çalışamıyorum. Onlara elbise bile alamadım. Komşuların verdiği giysilerle büyütmeye çalışıyorum. Evim kira zor geçiniyoruz. Üçüzlerim için yardım bekliyorum."