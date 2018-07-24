16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kazada öldü!

İzmir'in Bayındır ilçesinde, 50 metreden şarampole uçan minibüsün ehliyetsiz sürücüsü Umut Sandallık kaza yerinde öldü (16), araçtaki 2 kişi yaralandı

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kazada öldü!
24 Temmuz 2018 Salı 13:37

Kaza, bugün saat 03.30 sıralarında, Lütuflar ile Tekbıçaklar mahalleleri arasındaki toprak yolda meydana geldi. Çiftçilik yapan, ehliyetsiz sürücü Umut Sandallık, kullandığı 35 D 9726 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yol kenarında bulunan 50 metrelik şarampole uçan minibüs, devrildi. Sürücü Sandallık, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Hüseyin Müfit A. (19) ile amcasının oğlu Mehmet A. (17) ise yaralı kurtuldu. Yaralılar ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sandallık'ın cesedi ise kaza yerindeki inceleme sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayındır #kaza #ölüm
Önceki Haber
Dijital Medya Ajansları
Sonraki Haber
Bedelli askerlikte 21 gün tartışmasına Erdoğan noktayı koydu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.