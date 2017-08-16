16 yaşındaki genç, kullandığı traktörün altında can verdi!

İzmir Bergama'da şarampole yuvarlanan traktörün altında kalan lise öğrencisi Halil Tanbağ hayatını kaybetti

16 yaşındaki genç, kullandığı traktörün altında can verdi!

Olay Bergama İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 16 yaşındaki lise öğrencisi Halil Tanbağ, Kınık İlçesi'nde bulunan arazilerine gitmek için dün akşam traktörle yola çıktı. İddiaya göre traktör, rampa çıkmaya çalışırken arıza yaptı. Rampayı çıkamayıp geri geri gelen traktör daha sonra da şarampole yuvarlandı. Yuvarlanma sonrası Halil Tanbağ traktörün altında kaldı. Olayı arabayla oğlunu arkadan takip eden babası jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tanbağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tanbağ'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bergama #traktör
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