"16 yıldır sorunlar halının altına süpürülüyor"

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Konak İlçe örgütü seçim çalışmalarına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada AKP iktidarında halı altına süpürüldüğünü iddia edilen sorunlar getirilen halı ile protesto edildi

Şefika Bal- Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Konak İlçe örgütü seçim çalışmalarına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. CHP Konak ilçe başkanı Çağrı Guruşçu'nun gerçekleştirdiği açıklamada Akp iktidarında halı altına süpürüldüğünü iddia edilen sorunlar getirilen halı ile protesto edildi.

Çağrı Guruşçu, '16 yıllık Ak Parti sonuna geldiğimiz bu günlerde bu süreç boyunca ortaya konan kötü yönetimin, başarısız politikaların, plansız ülke yönetiminin nelere yol açtığını halkımızla paylaşmak ve AKP'nin sorunları nasıl halının altına süpürdüğünü göstermek için toplandık' diyerek getirdikleri halının altını gösterdi.



Vatandaşın sorunları görmezden geliniyor



Terör, eğitim, yolsuzluk, kadın cinayetleri, işsizlik, satılık fabrikalar gibi sorunların yazılı olduğu kağıtları halının altından gösteren Guruşçu, 'Vatandaşın sorunları görmezden gelinmiştir. Halka kemer sıkmayı verhi yüklerini reca görenler kendilerine kaymaklı ihaleleri sınırsız örtülü ödenek harcamalarını, saray yaşamlarını uygun bulmaktadır' dedi.

Çağrı Guruşçu, 'Basın özgürlüğünün yok edildiği bir ortamdan, AKP'nin iktidarından ve onun yalanlarının medyasından sıkıldık. Artık yapılanların halının altına süpürülmesine izin vermeyeceğiz. Halkımız için refah ve güzel yarınlar istiyoruz' dedi.

İktidar için sonun başlangıcı gelmiştir



CHP İzmir Merkez Yönetim Kurulu Yardımcısı Mehmet Şakir Başar Cumhur ittifakını eleştirerek 'Birbirine çok yakın muhafazakar ve milliyetçi iki tabanı görüyoruz. Bu noktada halkın tümünü kucaklamadığını düşünüyorum. Ancak millet ittifakında bu anlayış kırılıyor ve herkesi kucaklamaya çalışıyor. Cumhuriyetin kuruluş felsefesinde varolan millet anlayışını 'Millet İttifakında' yeniden görüyoruz. İktidar için sonun başlangıcı gelmiştir. ' şeklinde konuştu.

Seçmen Semra Zoroğlu, Kadınların hakkını alabildiği, ezilmediği bir Türkiye istiyoruz. Bu düzende değişim şart. Maddi anlamda artık daha refah içinde yaşamak istiyoruz' dedi.

