17 belediye çalışanına ByLock gözaltısı

İzmir'de, yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullanan 17 belediye çalışanı gözaltına alındı

17 belediye çalışanına ByLock gözaltısı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında merkez ilçe ile dış ilçe belediyelerinde görev yapan 17 kişi gözaltında alındı. İki kişinin de arandığı belirtildi.  Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programını kullandığı belirtildi.

Gözaltına alınan kişiler, İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #fetö #bylock
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