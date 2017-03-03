17 lira 'yol parası'na 18 bin TL ceza!

İzmir'de notere giden Büşra Ün'e 17 lira yol parası cezası kesilmişti. Ceza sonrası noterde yapılan incelemede bina sahibine 3 bin, notere de 15 bin TL ceza kesildi
İzmir'de paralimpik tenisçi Büşra Ün, bir işlem için gittiği noterde engelli rampası olmayınca, noter çalışanı imza almak için aşağıya inmişti. Bunun üzerine Ün'den 17 lira yol parası alındı.
Büşra Ün, yaşanılanları sosyal medya üzerinden eleştirdi. Ün'ün itirazı ise sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Ün'ün sesinin duyulması üzerine noterden özür geldi. Ancak olay bununla da kalmadı. İzmir Valiliği Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu'nun bir inceleme yaptı. İnceleme sonrası, binada 9 ayrı bölümde eksiklik tespit edildi. Bu yüzden bina sahibine 3 bin TL ceza kesildi. Öte yandan notere de kamu kurumu olması nedeniyle 15 bin TL para cezası uygulandı.