18 işadamına FETÖ gözaltısı

İzmir merkezli 6 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 18 işadamı gözaltına alındı. İşadamlarının, reklam ve yurt dışı tanıtım adı altında aldıkları teşvik paralarını örgüte aktardıkları öne sürüldü

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ilde operasyon yaptı. İzmir merkezli operasyonlarda, 18 işadamı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Z.A.'nın (Ziya Aksüt) da bulunduğu öğrenildi. İşadamlarının, çeşitli adlar altında kurulan şirketler üzerinden devletten teşvik aldıkları saptandı. Genellikle reklam ve yurt dışı tanıtımı adı altında alınan bu teşvik paralarının da örgüte aktarıldığı ileri sürüldü.