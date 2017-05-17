19 Mayıs'a İzmir'de coşkulu kutlama

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençler için 3 günlük çok özel bir etkinlik hazırladı. Konserler ve spor etkinlikleriyle gerçekleşecek olan “İzmir Gençlik Festivali” boyunca, İzmir ve İzmir dışından 46 farklı üniversiteden gelen 1200 öğrenci İnciraltı Kent Ormanı’nda çadır kuracak

Ulusal bayramlarda ayrı bir heyecanın yaşandığı İzmir, 19 Mayıs’ı da anlamlı etkinliklerle kutlayacak. “Cumhuriyet’in kenti” İzmir, bu bayramda da farkını ortaya koyacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 18-19-20 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği İzmir Gençlik Festivali’nin kalbi İnciraltı Kent Ormanı’nda atacak. 46 farklı üniversiteden gelecek 1200 öğrenci, her gün birbirinden renkli etkinlik ve eğlencelerin düzenleneceği Kent Ormanı'nda festival süresince çadır kurarak konaklayabilecek. Manga, Şebnem Ferah, Mor ve Ötesi gibi sevilen sanatçı ve grupların yanı sıra, üç gün boyunca onlarca genç müzik grubu sahne alacak. İzmir’de 19 Mayıs coşkusu doyasıya yaşanacak.



5 bin genç başvuru yaptı

19 Mayıs







Festivalin 3 günlük programı şöyle;



18 Mayıs Perşembe günü İnciraltı Kent Ormanı’nda sabahtan itibaren çadırlar kurulacak, gün boyu spor etkinlikleri (sabah sporu- sokak basketbolu-zumba) yapılacak. Saat 16.00'dan itibaren konser programları başlayacak. Çeşitli gruplar sahne alacak. Saat 21.00'de ise Manga grubu gençlerle buluşacak. Gençlerin kahvaltı ve yemekleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.



19 Mayıs Cuma günü spor etkinliklerinin ardından saat 15.00'de konser programı başlıyor. 19.00'a kadar İnciraltı Kent Ormanı'nda genç müzik grupları sahne alacak. Konserden sonra katılımcılar vapurla Alsancak Gündoğdu Meydanı'na taşınacak. Saat 21.00'deki Şebnem Ferah konserinin ardından, çadırda konaklayan gençler yeniden İnciraltı Kent Ormanı'na taşınacak.



20 Mayıs Cumartesi günü İnciraltı Kent Ormanı’nda birbirinden renkli spor ve eğlence aktiviteleri gerçekleştirilecek. Saat 16.00'da genç müzik grupları sahne almaya başlayacak. Saatler 21.00'i gösterdiğinde ise sahne sırası Mor ve Ötesi grubunda olacak. 19 Mayıs Atatürk ’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İzmir Gençlik Festivali”ne ilgi yoğun oldu. Festival boyunca İnciraltı Kent Ormanı’nda çadır kurmak için Türkiye’nin her yerinden 5 bin başvuru yapıldı. Festival, mağazalardaki çadır satışlarını da arttırdı. İzmir genelinde çadır satışı yapan mağazalarda son bir hafta içerisinde satışlar ortalama yüzde 30 arttı.18 Mayıs Perşembe günü İnciraltı Kent Ormanı’nda sabahtan itibaren çadırlar kurulacak, gün boyu spor etkinlikleri (sabah sporu- sokak basketbolu-zumba) yapılacak. Saat 16.00'dan itibaren konser programları başlayacak. Çeşitli gruplar sahne alacak. Saat 21.00'de ise Manga grubu gençlerle buluşacak. Gençlerin kahvaltı ve yemekleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.19 Mayıs Cuma günü spor etkinliklerinin ardından saat 15.00'de konser programı başlıyor. 19.00'a kadar İnciraltı Kent Ormanı'nda genç müzik grupları sahne alacak. Konserden sonra katılımcılar vapurla Alsancak Gündoğdu Meydanı'na taşınacak. Saat 21.00'deki Şebnem Ferah konserinin ardından, çadırda konaklayan gençler yeniden İnciraltı Kent Ormanı'na taşınacak.20 Mayıs Cumartesi günü İnciraltı Kent Ormanı’nda birbirinden renkli spor ve eğlence aktiviteleri gerçekleştirilecek. Saat 16.00'da genç müzik grupları sahne almaya başlayacak. Saatler 21.00'i gösterdiğinde ise sahne sırası Mor ve Ötesi grubunda olacak.