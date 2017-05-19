19 Mayıs coşkusunu engelleyemeyecekler

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine bir yasak da İzmir Valiliği'nden geldi. Valilik, bayramdaki gösteri ve eğlence aktivitelerini programdan kaldırdı. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, ulusal bayramların eğlence günü değil birlik ve beraberlik coşkusunu yaşama günü olduğunu belirterek, 'Başaramayacaklar. Halkın kalbinden, halkın gönlünden bu bayramları alamayacaklar' diye konuştu

Zeynep Kaya-İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada kentteki

'Eğlence günü değil'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP İzmir Milletvekili

'Bahane üretiyorlar'

AKP İktidarı'nın ilk yıllarda "Ulusal bayramlar ulussuz, halksız kutlanıyor" diye bahane öne sürerek, "Bu yüzden devlet bu törenleri düzenlemesin, halk düzenlesin" diye engelleme çabasına girdiklerini belirten Balbay, "Sonra halkın gerçekten bu bayramlara katıldığını, halkla birlikte çok güzel kutlandığını, bayramları halka unutturamadıklarını gördüler. Bu sefer de çelenk koymayı yasakladılar. Ama o da olmadı, bütün halk bir bedende bir çelenk oldu. Bunu da engelleyemediler. Şimdi de terörü bahane ederek ve yaşadığımız acıları gerekçe göstererek bu bayramların kutlanmasını engellemek istiyorlar. Biz bu bayramları eğlence olsun diye kutlamıyoruz. Biz bu bayramları ulusal bütünlüğümüzü bir arada paylaşmak için kutluyoruz. Bu bayramları birlikte yaşama duygusunu perçinlemek için kutluyoruz. Bugünkü iktidar bunları yasaklayarak, yönetme gücünü ve varlığını kendi elleriyle zayıflatmış oluyor" dedi.

'Bir gün önce operasyon yapılıyor'

Balbay geçen hafta tıpkı dini bayramlarda olduğu gibi ulusal bayramlarda da bütün ulaşım araçlarının, yolların, köprülerin ücretsiz olmasıyla ilgili yasa önerisi verdiğini belirterek, "Bu yasa önerisi için hiçbir öneri vermeyen iktidar, halkın bu bayramları kutlamaması için her yola başvurdu. Halkın 19 Mayıs coşkusunu engellemeyi başaramayacaklar. Halkın kalbinden, halkın gönlünden bu bayramları alamayacaklar. Toplumun derinliklerine işlemiş bu bayram bilincinin yok edilmesi için boşuna uğraşmasınlar, ülkenin birliğine kötülük ediyorlar. Bu bayramlar vatanın bütünlüğü açısından çok güzel bir kutlama olabilecekken, mücadele gününe çevirdiler. Ayıplıyorum, kınıyorum. Artık bu tür davranışlardan vazgeçmeye çağırıyorum. Terörle mücadele ortak çabamızdır, hepimizin sorumluluğudur. Ama ciddi bir günde böyle terör operasyonları, 19 Mayıs'tan bir gün önce '19 Mayıs kana bulanacak' diye operasyonlar yapılıyor. Yaptığınız bir toplumun piskolojik güvenliğidir aynı zamanda. Niye ilan ediyorsunuz kardeşim? Tamam, terörle mücadelede sonuna kadar yanınızdayız. Ama bir gün öncesinde hem terör operasyonları yap hem de bayramı yasakla ve bunu topluma ilan et. Bu tür şeyleri topluma söylemek değil, söylememek güvenliktir. Uygar dünyada bu böyledir." diye ifade etti.

'19 Mayıs Atatürk'ün doğum yılıdır'

Balbay, ülkenin bazı kesimlerinde 19 Mayıs etkinliğinin yasaklanmasıyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

Özetle hükümet böyle valilik kararlarıyla halka bu bayramları unutturmaya çalışmasın. Bayramlar bizim kan grubumuz gibidir. Bayramlar bizim benliğimize işlemiştir. Hükümeti, bu bayramlarla uğraşmak yerine, halkın coşkusuna katılmaya çağırıyorum. Ben bugün bir televizyon programında açıklamalarda bulunacağım. Bir gün öncesinden 19 Mayıs'ın heyecanını yaşamaya başladım. 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yılıdır. Mustafa Kemal 1881'de doğmuştur, 1919'da doğmuştur. Kusura bakmasın hükümetimiz ama Atatürk'e yönelik saldırılara da zemin hazırlamış oluyor, yardım ve yataklık etmiş oluyor.

Kocaoğlu'ndan 19 Mayıs daveti

Başkan Aziz Kocaoğlu Gaziemir'de yapılan açılış törenindeki konuşmasında 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine İzmirlileri davet etti. Türkiye'nin farklı kentlerindeki 50-60 üniversiteden gelen gençlerin İnciraltı Kent Ormanı'nda kamp yapacağını ve kaynaşacağını belirten Kocaoğlu, 19 Mayıs akşamı Gündoğdu Meydanı'nda Şebnem Ferah konseri gerçekleşeceğini de söyledi.

Buca'da bugün yürüyüş var Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Başkanı Nuri Aracagök, "Biz Atatürkçü Düşünce Derneği olarak Muğla'da yaşanan kazanın bahane edilerek, 19 Mayıs coşkusunun valilik tarafından yasaklanmasını kınıyoruz. Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kurumsal bir bayramdır. Derneğimiz tarafından dahi olsa, bunun en coşkulu şekilde kutlanması en doğal hakkımızdır. Bunu protesto etme amaçlı bugün yürüyüş yapacağız. Belediye'den aldığımız izin kağıdı elimizde mevcut. Şunu belirteyim ki 'Hiç kimse yürüyüşe gelmese bile, biz Atatürkçü Düşünce Derneği olarak bu yürüyüşü yapacağız" diye konuştu. -İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada kentteki 19 Mayıs kutlamalarının iptal edildiği belirtildi. Yasağın Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz'un başkanlığındaki toplantıda alındığı açıklanarak, "Programın gösteriler bölümü, İzmir'in Buca ilçesinden Marmaris'e giden midibüsün 13 Mayıs 2017 günü yaptığı kaza neticesinde 24 kişinin vefat etmesi üzerine İzmir Valiliğimizin kararı ile iptal edilmiştir' denildi. Bayramda gösteri ve eğlence etkinliklerinin kaldırıldığı ifade edilirken, resmi tören programındaki saygı duruşu, İstiklal Marşı ve şiirlerin okunmasında bir değişiklik olmadığı belirtildi.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay , 19 Mayıs'ın bir eğlence günü olmadığını ifade ederek, "Gençliğin heyecanlı coşkusunun tüm toplumla paylaşıldığı gündür. Ama 19 Mayıs ruhunu kavramayanlar bunu bir eğlenceymiş gibi adlandırıp hemen en ufak olumsuzlukta iptal etmeyi gündeme getiriyorlar. Bunu en hafif anlatımla bilinçsizlik diye adlandırıyorum. Ama devamı da var; gaflet ve dalalet. Artık hakikaten kötü niyetli geliyor bu tür uygulamalar. Atatürk 4 büyük bayramı Türkiye'nin bütün kesimlerine çok güzel şekilde paylaştırmıştır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tüm Türkiye'ye mal ettiği Cumhuriyet Bayramı, 30 Ağustos'u da bir orduya mal etmiştir. Bunlar hepsi toplum tarafından da benimsenmiştir. Ama ne yazık ki AKP, iktidara geldiği günden bu yana ulusal bayramlara karşı olağanüstü bir önyargıyla öncelikle bayramları yok sayma, halkın kutlamasını engelleme çabasına girişmiştir" diye konuştu.AKP İktidarı'nın ilk yıllarda "Ulusal bayramlar ulussuz, halksız kutlanıyor" diye bahane öne sürerek, "Bu yüzden devlet bu törenleri düzenlemesin, halk düzenlesin" diye engelleme çabasına girdiklerini belirten Balbay, "Sonra halkın gerçekten bu bayramlara katıldığını, halkla birlikte çok güzel kutlandığını, bayramları halka unutturamadıklarını gördüler. Bu sefer de çelenk koymayı yasakladılar. Ama o da olmadı, bütün halk bir bedende bir çelenk oldu. Bunu da engelleyemediler. Şimdi de terörü bahane ederek ve yaşadığımız acıları gerekçe göstererek bu bayramların kutlanmasını engellemek istiyorlar. Biz bu bayramları eğlence olsun diye kutlamıyoruz. Biz bu bayramları ulusal bütünlüğümüzü bir arada paylaşmak için kutluyoruz. Bu bayramları birlikte yaşama duygusunu perçinlemek için kutluyoruz. Bugünkü iktidar bunları yasaklayarak, yönetme gücünü ve varlığını kendi elleriyle zayıflatmış oluyor" dedi.Balbay geçen hafta tıpkı dini bayramlarda olduğu gibi ulusal bayramlarda da bütün ulaşım araçlarının, yolların, köprülerin ücretsiz olmasıyla ilgili yasa önerisi verdiğini belirterek, "Bu yasa önerisi için hiçbir öneri vermeyen iktidar, halkın bu bayramları kutlamaması için her yola başvurdu. Halkın 19 Mayıs coşkusunu engellemeyi başaramayacaklar. Halkın kalbinden, halkın gönlünden bu bayramları alamayacaklar. Toplumun derinliklerine işlemiş bu bayram bilincinin yok edilmesi için boşuna uğraşmasınlar, ülkenin birliğine kötülük ediyorlar. Bu bayramlar vatanın bütünlüğü açısından çok güzel bir kutlama olabilecekken, mücadele gününe çevirdiler. Ayıplıyorum, kınıyorum. Artık bu tür davranışlardan vazgeçmeye çağırıyorum. Terörle mücadele ortak çabamızdır, hepimizin sorumluluğudur. Ama ciddi bir günde böyle terör operasyonları, 19 Mayıs'tan bir gün önce '19 Mayıs kana bulanacak' diye operasyonlar yapılıyor. Yaptığınız bir toplumun piskolojik güvenliğidir aynı zamanda. Niye ilan ediyorsunuz kardeşim? Tamam, terörle mücadelede sonuna kadar yanınızdayız. Ama bir gün öncesinde hem terör operasyonları yap hem de bayramı yasakla ve bunu topluma ilan et. Bu tür şeyleri topluma söylemek değil, söylememek güvenliktir. Uygar dünyada bu böyledir." diye ifade etti.Balbay, ülkenin bazı kesimlerinde 19 Mayıs etkinliğinin yasaklanmasıyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:Özetle hükümet böyle valilik kararlarıyla halka bu bayramları unutturmaya çalışmasın. Bayramlar bizim kan grubumuz gibidir. Bayramlar bizim benliğimize işlemiştir. Hükümeti, bu bayramlarla uğraşmak yerine, halkın coşkusuna katılmaya çağırıyorum. Ben bugün bir televizyon programında açıklamalarda bulunacağım. Bir gün öncesinden 19 Mayıs'ın heyecanını yaşamaya başladım. 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yılıdır. Mustafa Kemal 1881'de doğmuştur, 1919'da doğmuştur. Kusura bakmasın hükümetimiz ama Atatürk'e yönelik saldırılara da zemin hazırlamış oluyor, yardım ve yataklık etmiş oluyor.Başkan Aziz Kocaoğlu Gaziemir'de yapılan açılış törenindeki konuşmasında 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine İzmirlileri davet etti. Türkiye'nin farklı kentlerindeki 50-60 üniversiteden gelen gençlerin İnciraltı Kent Ormanı'nda kamp yapacağını ve kaynaşacağını belirten Kocaoğlu, 19 Mayıs akşamı Gündoğdu Meydanı'nda Şebnem Ferah konseri gerçekleşeceğini de söyledi.Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Başkanı Nuri Aracagök, "Biz Atatürkçü Düşünce Derneği olarak Muğla'da yaşanan kazanın bahane edilerek, 19 Mayıs coşkusunun valilik tarafından yasaklanmasını kınıyoruz. Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kurumsal bir bayramdır. Derneğimiz tarafından dahi olsa, bunun en coşkulu şekilde kutlanması en doğal hakkımızdır. Bunu protesto etme amaçlı bugün yürüyüş yapacağız. Belediye'den aldığımız izin kağıdı elimizde mevcut. Şunu belirteyim ki 'Hiç kimse yürüyüşe gelmese bile, biz Atatürkçü Düşünce Derneği olarak bu yürüyüşü yapacağız" diye konuştu.