19 Mayıs için koşacaklar

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 5. kez düzenlediği “19 Mayıs Yol Koşusu" 21 Mayıs Pazar sabahı gerçekleştirilecek. 10 kilometrelik parkur Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak yine Cumhuriyet Meydanı’nda bitecek. Koşu sırasında Cumhuriyet Meydanı’ndan Göztepe İskelesi’ne kadarki bölümde trafik tek şeritten verilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl 5. kez ‘yol koşusu’ düzenliyor. 21 Mayıs Pazar günü saat 09.00’da start alacak 19 Mayıs Yol Koşusu, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp yine Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak. Koşuya katılan atletler, Küçükyalı (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mithatpaşa Yerleşkesi Rektörlük Binası) girişinden geri dönerek 10 kilometrelik parkuru tamamlayacak.





Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) kurallarına uygun olarak düzenlenen koşuya geniş katılım bekleniyor. Yarışmaya katılan tüm sporculara, anı madalyası, tişört, şapka, kumanya çanta ve çeşitli ikramlar dağıtılacak.





TRAFİĞE GEÇİCİ DÜZENLEME





Koşu günü sabah saat 08.00’den itibaren Cumhuriyet Bulvarı ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın Küçükyalı’ya kadarki bölümünde trafik tek şeritten gidiş-dönüş olarak verilecek. Cumhuriyet Bulvarı’nın Pasaport-Konak istikameti ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın Konak-Küçükyalı istikameti koşu nedeniyle trafiğe kapatılacak. Yarış bitimiyle birlikte saat 11.00’den itibaren trafik akışı normal düzenine dönecek.







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