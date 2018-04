19 Mayıs Yol Koşusu'na Ramazan ayarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ganime Nalbantoğlu, 19 Mayıs'ta düzenlenecek olan koşuyu Ramazan ayına girilmesi nedeniyle, 13 Mayıs Pazar gününe aldıklarını söyledi

Gamze Geçer- Önlerinde 19 Mayıs yol koşusu olduğuna değinen Nalbantoğlu, 10 kilometrelik yol ölçümünü yaptırdıklarını belirterek şu şekilde devam etti: Normalde 19 Mayıs'ta yapacaktık. Ama Ramazan ayına denk geldiği için zorunlu olarak 19 Mayıs haftası gibi düşünerek yarışmayı öne çektik. 13 Mayıs Pazar günü saat 09:00'da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak. Mustafa Kemal sahil yolundan Vali Konağı'na gidip oradan dönüş yapılacak. Aynı güzergahta 5 gidiş 5 dönüş olacak. Toplamda da 10 km olmuş oluyor. Masterlarımıza yaş sınırı koyduk. Para ödülümüz var. Burada amaç gençler ve masterları birleştirmek. 19 Mayıs, Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basıp Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı çok anlamlı bir gün. Dolayısıyla buna çok önem veriyoruz. Gençleri ve tüm master sporcuları bir araya getirerek İzmir halkını da davet ediyoruz. Bizi gelip alkışlasalar bile, o bütünlük adına katkı sağlamış olurlar.

300 kişiden 2000 kişiye maraton serüveni

Bütün şehirlerin yaptıkları maraton koşularıyla anıldığını, göreve başladığında İzmir'de 3-4 km'lik koşular olduğunu ama hep kendi kendine 'İzmir'de neden yok ' diye sorduğunu belirten Nalbantoğlu, 'Göreve geldikten sonra ilk işim 9 Eylül Yarı Maratonu'nu yapmak oldu. İlgili birimlere sundum ve olumlu dönüş aldım. Bu sene için de koşu alanımız resmi ölçümcülerce ölçüldü. Cumhuriyet Meydanı'ndan İnciraltı'na gidiyor. Oradan 5 yol kavşağından dönülerek yine Cumhuriyet Meydanı'nda bitiyor. Fakat alanın içinde Valilik ve Belediye tarafından düzenlenen resmi bir tören var. Biz dolayısıyla bu törenin içine giremiyoruz. Çünkü her geçen gün sporcu sayımız artıyor. Bu yüzden 6.'sı düzenlenecek olan koşu için 9 Eylül haftasında 2 Eylül tarihini aldık. Bu yarışmamızı da 300 kişiyle başlatmıştık. Geçen yıl 1800-2000 kişi ile kayıt tarihini kapattık. Her geçen gün artıyor. Çok genç bir maraton. Menemen'de Kubilay öğretmen koşumuz dışındaki tüm koşular pazar günü gerçekleşiyor. O istisnai bir durum olduğu için her yıl 23 Aralık hangi günse o gün yapıyoruz' dedi.

Neden Bu Koşu İzmir'de Olmasın?

6 Mayısta düzenlenecek olan Wings For Life (WFL) World Run'a Alanya'da katıldığını ardından da İzmir'e taşıdığı için çok mutlu olduğuna değinen Nalbantoğlu, 'Ben zaten sporcuyum, uzun mesafede koşuyorum. Bu yarışmanın Alanya'da yapıldığı sene ikincisi düzenleniyordu. Kayıt olmuştum. Oraya gidip kızımla birlikte koştuk. Tüm dünyada aynı anda başlıyor. Dev ekranda Türkiye-Alanya yazısını gördükçe hep Türkiye-İzmir yazısını hayal ettim. Çok güzel bir ortam vardı. Herkesin bilinçli bir şekilde oraya katılması bana, 'Neden bu koşu İzmir'de olmasın?' sorusunu sordurttu. Bu isteğimi yarışmayı düzenleyenler ile paylaştım. Onlar da bana İzmir'de de yapmayı düşündüklerini söylediler. Sonra Sayın Başkanımız Aziz Kocaoğlu'na bahsettik. Sonra kabul edildi. Alanya'da katılım 2-3 bin kişiyken burada ilk senesinde 8 bin kişiye ulaştık. Geçen yıl biraz yaşanan olumsuzluklardan dolayı katılım düşmüştü. Ama bu yıl hedefimiz 10 bin kişi. İnsanlar bu koşuyla birlikte hem spor yapıyorlar. Hem de çok önemli bir rahatsızlığın çözülmesine duyarlı bir şekilde katkıda bulunuyorlar. Umarız gün gelecek omurilik felcine çare bulunacak. Herkes gelirse, bu çarenin içerisinde yer alırsa, 'Aa ben de oraya katılmıştım. Maddi yönden de katkım olmuştu' diyerek haz duyacak. Ben kendim de koştum, bu yıl da koşacağım' dedi.