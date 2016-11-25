19 yaşındaki genç, evinde fenalaşıp öldü

İzmir Buca'da kalp hastası bir genç evinde fenalaşarak hayatını kaybetti

İzmir Buca'daki olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Zafer Mahallesi'nde ablası ile birlikte yaşayan 19 yaşındaki Murat Soyubitmez, aniden fenalaştı. Gürültüyü duyan ablası odaya girince kardeşini yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Abla, durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Soyubitmez'in hayatını kaybettini belirledi.



19 yaşındaki gencin kalp hastası olduğu ve bir süre önce de anjiyo yapıldığı belirtildi. Soyubitmez'in kesin ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsi sonucunda belirlenecek.