Haber Kaynağı: DHA

Ünlülerin kuyumcusu olarak bilinen Şems İlkan, 30 Mart 1997 tarihinde İzmir Sahileveleri'ndeki villasında işe aldığı bekçilik ve bahçıvanlık yapan Temel Özener ile arkadaşları Yusuf Kayhan, Hilmi Işıldak ve Hayrettin Kocakurt tarafından öldürüldü. İlkan'ın otomobilini de gasp eden Temel Özener, Hilmi Işıldak ve Hayrettin Kocakurt, olaydan kısa bir süre sonra yakalandı, cinayeti nasıl işlediklerini anlattı. Üç kişi, yargılandıkları İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde çeşitli hapis cezalarına çarptırılırken, yakalanamayan Yusuf Kayahan'ın dosyası ayrıldı.Hakkında 'Ağırlaştırılmış müebbet' ve 20 yıl hapis cezası istemiyle açılan davadan dolayı her yerde aranan Yusuf Kayahan'ın izine Antalya'nın Alanya İlçesi'nde rastlandı. Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yusuf Kayahan'ın ilçede gizlendiğini tespit etti. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, Kayahan'ın Güllerpınarı Mahallesi'nde oturduğunu belirleyen ekipler, geçen 29 Ağustos'ta baskın yaptı. Evde kıskıvrak yakalanan ve üzerinde 3 farklı isme düzenlenmiş sahte kimlik çıkan Yusuf Kayahan, tutuklandı.İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasında, tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alınan Yusuf Kayahan, "Olayın olduğu tahrihte Yalova'da yaşıyordum. Sanıklardan Temel'i daha önceden tanıyorum. Benim işsiz olduğumu biliyordu. Yanında çalıştığı kuyumcunun kasasında yüklü miktarda para olduğunu söyledi. Diğer sanıklarla bir araya gelip, soygun için plan yaptık. Temel bizi evin içerisine aldı. Önce onun bulunduğu bekçi kulübesinde oturduk. Temel, evin kapısını açınca içeri girdik. İçeride bulunan iki çocuğu bağladık. Temel, kuyumcu ile eşinin herhangi bir şeyden şüphelenmemeleri için dışarı çıkıp beklemeye başladı. Temel'de ve Hayretin'de silah vardı. Önce ölenin eşi içeri girince bizi görüp korktu. Bağırmaması için onun da ağzını kapattık. Kasanın şifresini söylemesini istedik. Çocuklarını görürse söyleyeceğini belirtti. Dışarıdan iki el silah sesi geldi. Çıktığımda Temel'i, Şems'e ateş ederken gördüm. Evin içerisinden erkek kıyafetlerini de alıp, ölenin arabasıyla kaçtık. Üç kilometre sonra kiraladığımız arabaya bindik. Daha önceden sabıkam yok. İlk kez böyle bir olaya karıştım" dedi.Duruşma savcısı Nesli Sumru Tunç Emeklioğlu, sanığın adam öldürme ve yağma suçundan cezalandırılmasına, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan zaman aşımı süresi dolduğundan düşürülmesine, işlediği suçun niteliği, alabileceği ceza miktarı nedenleri ile tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.Mahkeme heyeti sanığı 'Adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 'Yağma' ve '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarının zaman aşımına girdiğine karar verdi. Suç tarihi itibariyle, 2000 yılında çıkarılan 4616 sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun'dan yararlandığı belirtilerek, bu kapsamdaki infaz indirimi dikkate alınarak, tahliyesine karar verildi.