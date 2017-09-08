2 bin 125 kişi 9 Eylül için koşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 5. kez düzenlediği “9 Eylül Yarı Maratonu”nda rekor katılım yaşanacak. Geçen yıl 1.500 kişinin yarıştığı koşu için bu yıl tam 2.125 kişi kayıt yaptırdı. Maraton, 10 Eylül Pazar günü saat 08.00’de koşulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun kutlamaları kapsamında başlattığı “9 Eylül Yarı Maratonu”nda bu yıl 2 bin 125 kişi koşacak. AIMS (Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Koşuları Birliği) sertifikalı Yarı Maraton yarışı, 10 Eylül Pazar gün saat 08.00’de Cumhuriyet Meydanı’ndan start alacak. Mustafa Kemal Sahil Yolu boyunca devam edilerek İnciraltı Dokuz Eylül Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi sonundaki Beşyol Otobüs Durağı’ndan dönülecek parkur, tekrar aynı güzergah takip edilerek Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak. Yarışmada 2,5-5-10-15-20. kilometrelerde su istasyonu ve 7,5-12,5-17,5. kilometrelerde ise sünger istasyonları yer alacak. 5. kez düzenlenen yarışmaya geçen yıl bin 500 kişi katılırken bu yıl sayı 2 bin 125’e yükseldi. Maratonda 21 kilometre 97 metrelik parkurda 466 kadın 1659 erkek İzmir’in kurtuluşu için koşacak.





Trafiğe kapatılacak noktalar



Maratonun gerçekleşeceği 10 Eylül Pazar günü saat 07.00-11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak noktalar şöyle;



Konak Tüneller YKM önünden Mustafa Kemal Sahil İstikameti



Konak köprü altı iskele otopark çıkışı



Karataş Kavşağı



Halil Rıfat Paşa Kavşağı



Küçükyalı Kavşağı



Göztepe Kavşağı



Depo Kavşağı (Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi dönüşü)



Levent Marina Kavşağı Haydar Aliyev girişi



Levent Marina girişi



Engelliler Merkezi girişi



Kent Ormanı otoparkları



9 Eylül Su Ürünleri Çıkışı



Miting Alanı giriş ve çıkışı



Balçova İlçe Emniyet girişi



İZELMAN otoparkları



Beşyol Kavşağı Özdilek İstikameti



Not: Haydar Aliyev Bulvarı Beşyol kavşağından Levent Marina istikametine doğru mevcut şerit gidiş-gelişe çevrilecek.





Yarışma kategorileri



Bu yıl AIMS (Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Koşuları Birliği) takviminde yer alan yarışmada, genel sıralamanın yanı sıra, ödüllere ilk kez Türkler Kategorisi de eklendi.



Yarışma Yarı Maraton Genel Sıralama Büyük Erkek, Büyük Kadın, Yarı Maraton Türk Sporcu Erkekler - Kadınlar ve Veteran dallarında gerçekleştirilecek. Dereceye girenlere çeşitli para ödülleri verilecek.



Büyük Erkek (1997 doğumlu ve daha büyük yaştaki sporcular)



Büyük Kadın (1997 doğumlu ve daha büyük yaştaki sporcular)



Veteran Sporcuların Yaş Kategorileri ise şöyle:



Master Erkek 35-39 Yaş Master Bayan 35-39 Yaş



Master Erkek 40-44 Yaş Master Bayan 40-44 Yaş



Master Erkek 45-49 Yaş Master Bayan 45-49 Yaş



Master Erkek 50-54 Yaş Master Bayan 50-54 Yaş



Master Erkek 55-59 Yaş Master Bayan 55-59 Yaş



Master Erkek 60-64 Yaş Master Bayan 60 Yaş ve üzeri



Master Erkek 65-69 Yaş



Master Erkek 70-74 Yaş



Master Erkek 75-79 Yaş



Master Erkek 80 Yaş ve üzeri