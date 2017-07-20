2 bin 500 askere moral kolisi gönderildi

İZMİR'de, Karşıyaka Belediyesi, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka Şubesi ve Karşıyaka Kent Konseyi tarafından başlatılan proje kapsamında, 7 ayda toplam 2 bin 500 askere moral kolileri gönderildi

Karşıyaka Belediyesi ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka Şubesi'nin, çatışma bölgelerinde canı pahasına görev yapan askerler ile ailelerine destek olmak amacıyla, ülkeye örnek olacak bir adım atarak başlattığı 'Vatan Size, Aileniz Bize Emanet' projesi, kısa sürede çığ gibi büyüdü. Karşıyaka Kent Konseyi ve sivil toplum örgütleriyle de işbirliği yapılarak sürdürülen proje kapsamında, 7 ayda, Suriye ve Güneydoğu'da terörle mücadele eden 2 bin 500 askere moral kolileri gönderildi. Onlarca sivil toplum kuruluşu ile başta anaokulu öğrencileri olmak üzere bine yakın vatandaş 'moral kolileri'ne katkı sundu. Karşıyaka'nın farklı yerlerine konulan sandıklarda binlerce mektup toplandı.Paketlerde; ev yapımı çörekler, çocukların kaleminden resimler, el yazısı mektuplar, kitaplar ve manevi değere sahip özel hediyelere yer verildi. Proje süresince, binlerce askere ulaşılması hedefleniyor. Projenin ikinci ayağında ise askerlerin eş ve çocuklarına manevi destek sağlanıyor. 7 gün 24 saat hizmet veren irtibat noktaları aracılığıyla, sağlık hizmetleri ile psikolojik destek sunuluyor. Moral gezileri düzenleniyor.Ulusal birliği güçlendirecek bu projeyle, Karşıyaka'dan Türkiye'yi aydınlatacak bir ışık yaktıklarını söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Bu proje vatanı ve milleti için canını ortaya koyan güvenlik güçlerimize duyduğumuz sonsuz minnetin, toplumsal bir ifadesidir" dedi.Türkiye Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka Şubesi Yönetim Kurulu adına Başkan Turgay Erdağ da projenin çıkış noktasını "Güvenlik görevlilerimiz şehit olduktan sonra cenazelerinde üzülmek yerine, icra ettikleri zorlu ve kutsal görevleri süresince onlarla el ele, omuz omuza olma isteği" olarak açıkladı. Projeye destek olan başta Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara teşekkür etti.