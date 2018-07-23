2 bin 600 işçiyi zehirleyen su değilmiş!

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Star Rafineri şantiyesinde, 2 bin 600 işçinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından sulardan alınan numunelerin İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki laboratuvar incelenmesi tamamlandı. Sonuçlara göre sular temiz çıkarken, şantiyeye yemek hizmeti sağlayan şirket değiştirildi

Geçen hafta Aliağa Star Rafineri inşaatında çalışan yaklaşık 2 bin 600 işçinin, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından sulardan alınan numunelerin laboratuvardaki incelemeleri tamamlandı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, sonuçlarda gıda zehirlenmesine yol açabilecek herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi. Ayrıca, şantiye işçilerine yemek veren şirketten yemek alımı durduruldu. Onun yerine başka bir yemek şirketinden soğuk kumanya hizmeti alınmaya başlandı. Zehirlenme olayının yaşandığı gün menüde bulunan düğün çorbası, İzmir köfte, şehriyeli pilav, profiterolden de numuneler alındı. Humunelerin Gıda, Tarım ve Hayvanlık İl Müdürlüğü'ndeki incelemesi sürüyor.