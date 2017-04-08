2. Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi, EVKA-3'te açılacak

Bornova Belediyesi, annelerin çocuklarını bırakarak hem gündelik işlerini yapabilmeleri, hem de kendilerine zaman ayırabilmeleri amacıyla hizmet veren Merkez'in ikincisini EVKA-3'de hizmete açacak

Bornova Belediyesi, ilk olarak Mevlana Mahallesi'nde açtığı Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi Projesi'nin tüm ilçeyle yayılması yolunda ikinci adımı attı. Annelerin çocuklarını bırakarak hem gündelik işlerini yapabilmeleri, hem de kendilerine zaman ayırabilmeleri amacıyla hizmet veren Merkez'in ikincisi EVKA-3'de hizmete açılacak.

Bornova Belediyesi, annelerin çocuklarını güvenli ellere emanet ederek hem gündelik işlerini rahatça yapabilmeleri, hem de sosyal hayatın içerisinde yer alabilmeleri amacıyla projelendirdiği Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'nin ikincisini açıyor. Mevlana Mahallesi'nin ardından EVKA-3'te hizmete girecek merkezin açılışı, 11 Nisan Salı Günü Saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Anneler, 3-6 yaş arasındaki çocuklarını hafta içi üç gün, üçer saat olmak üzere çocuk gelişim alanında eğitim almış personelin görevli olduğu Yağmur Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'ne bırakabilecek.



Oyun alanları



Mevlana'dakinden farklı olarak müstakil bir binada hizmet verecek Merkez'de, çocukların keyifle zaman geçirebileceği sinema, sanat ve oyun odaları yer alıyor. Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin de katkısı ile özel olarak tasarlanan Merkez'in bahçesinde ise çocuk parkı ile hobi bahçesi bulunuyor.

Yağmur Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'nden yararlanmak isteyen aileler, başvuru formlarını bu merkezden ve Bornova Belediyesi Naldöken Kültür Merkezi'nden temin edebilecek. Kayıtlar ise yine bu Merkez'de yapılacak.









