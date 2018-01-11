2. kattan düşünce cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı!

İzmir Buca'da bir kişi dengesini kaybederek 2. kattan düştü. Şahısın cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı

2. kattan düşünce cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı!

Olay bugün saat 03.30 sıralarında Buca'nın Mehmet Akif Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre alkollü olduğu öğrenilen 37 yaşındaki Ahmet Pala, oturduğu evin 2. katından aşağıya düştü.

Olayı görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Pala'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Pala'nın ayak bileğini kırdığı belirlendi ve tedaviye alındı.

Bu arada Pala'nın kimliğinin belirlenmesi için yapılan GBT sorgusunda da cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Hastanedeki tedaviden sonra Pala'nın gözaltına alınacağı duyruldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #düşme
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