2 metrelik sakalıyla dikkat çekiyor

Kemeraltı'nda yaşayan Ali Tak (73), 8 yıldır sakallarını kesmiyor. Kendinden uzun olan sakallarıyla İzmir sokaklarında dolaşan Tak, 2 metre 10 santimlik sakallarıyla onu görenlere 'Sakal kulağı geçti' dedirtiyor

Süleyman Gülen- Kemeraltı'nda yaşayan Ali Tak, 8 yıldır kesmediği sakallarını 210 santimlik uzunluğa ulaştırmış durumda. Her gün özel yağlarla sakallarının bakımını yapan Tak'ın şair yanı da var. İzmir sokaklarında gezerken herkesin ilgisini çeken Tak, insanların ona olan ilgisinden memnun. Zaman zaman Konak Meydanı'nda çocuklara ciklet dağıttığını söyleyen Tak, çocuklarda hayat bulduğunu söyledi.

Şiir de yazıyor

Hayat felsefesinin insanları sevmek olduğunu belirten Tak, "Yaşamayı seviyorum" diyerek yaşam sevgisini ifade ediyor. Tak "Ben aynı zamanda şairim. Sırf sigarayı bırakmak için şair oldum. 130 tane şiirim var. Bir meşguliyet olsun diye 8 senedir sakallarımı uzatıyorum. Bu şekilde insanlar yanıma gelip fotoğraf çekiliyorlar, onlarla haşır neşir oluyorum. Her şey zor ama bıyık bakımı daha zor. Her gün bakım yapıyorum. Özel yağlar sürüyorum. Ben yaşamayı seviyorum. Boş boş durarak bir şeyler öğrenemezsin. İnsanlar birbiriyle konuşmuyor, herkes kafasını telefonuna gömmüş durumda. Birbirimizle konuşmadan bir şey öğrenemeyiz. Beni herkes tanır, herkes gelir yanıma sohbet eder" şeklinde konuştu.