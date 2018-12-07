2 uydu ve 1 televizyon aldı, 500 bin borçlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde seyyar satıcıdan bir yıl önce aldığı 2 uydu cihazı ile televizyona 500 bin lira borç çıkarıldığını iddia eden Mehmet Eroğlu, dolandırıldığını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu

İlçedeki bir markette çalışan 50 yaşındaki Mehmet Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gölcük Mahallesi'ne bir yıl önce gelen seyyar satıcıdan 2 uydu cihazı ve 1 televizyon aldığını, buna karşılık kendisine çıkarılan 500 bin lira borçla maaşına haciz konmasının şokunu yaşadığını ifade etti.

Maaşına konan haciz nedeniyle konudan haberdar olduğunu ifade eden Eroğlu, "Ben 2 bin 100 lira senet imzalamıştım. Bunu da ödedim. Ancak bir anda maaşımın 4'te birine haciz konulunca konuyu araştırdım. Geçen yıl aldığım 2 uydu ve bir televizyon için imzalanan iki ayrı senette yaklaşık 500 bin liralık bir borcum olduğunu gördüm." diye konuştu.

Seyyar satıcılardan alışveriş yapılmaması çağrısında bulunan Eroğlu, borcu reddettiğini ve ayrıca "resmi evrakta sahtecilik" suçundan ilgili kişiler hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.