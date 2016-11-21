2 yıl önce istismara uğrayan çocuklar sordu: Çıkmaz değil mi?

İzmir'in Menderes İlçesi'nde, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrenciye 'porno film izlettiği' ve 'istismarda bulunduğu' iddiasıyla 2 yıl önce tutuklanan emekli okul müdürü 66 yaşındaki Adil Ş. davasında, mağdur çocukların halen olayın korkusunu yaşadıkları ortaya çıktı

17 Mayıs 2014 tarihinde jandarmaya gelen telefonda, Menderes'in Sancaklı Mahallesi'nde bulunan ilkokulda 22 yıl öğretmen ve vekil müdür olarak görev yaptıktan sonra emekli olan evli 2 çocuk babası Adil Ş.'nin, 6 kız öğrenciye porno film izletip, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu ihbarı yapıldı. Jandarma, yaşları 6 ile 11 arasında değişen öğrencilerin ifadelerini psikolog eşliğinde aldı. İfadelerin ardından gözaltına alınan Adil Ş. suçlamaları kabul etmedi, ancak tutuklandı.



TAHLİYE EDİLDİ, 8 AY SONRA TEKRAR TUTUKLANDI



İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçen yıl 15 Ekim'de yapılan duruşmasında, toplam 102 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Adil Ş.'nin avukatı Atilla Ertekin, "Dosyada müvekkilimin mahkumiyetine yetecek somut delil yoktur. Bir kişide porno CD'si bulunması apayrı bir durumdur. Bunun müspet suçla ilgisi olmadığı gibi küçüklere seyrettirdiğine dair delil yoktur" diyerek tahliyesini istedi. Sanık öğretmen de aynı yönde talepte bulundu. Mahkeme heyeti, delillerin büyük ölçüde toplanmış olmasını ve tutukluluk süresini de dikkate alarak oybirliği ile tahliyeye karar verip, duruşmayı erteledi.



Geçen 26 Haziran'da görülen duruşmada ise mahkeme heyeti, sanık Adil Ş.'nin oy çokluğu ile tutuklanmasına karar verdi. Geçen 22 Eylül'deki duruşmada da mağdur çocukların İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verilip duruşma 1 Aralık 2016 tarihine ertelendi.



SAADET ÖĞRETMEN'İN ÇABASI



Aynı okulda görev yapan ve olayın peşini bırakmayan öğretmen Saadet Özcan, geçen 10 Kasım'da Ankara'ya gidip burada CHP milletvekilleri Tuncay Özkan ve Zekeriya Temizel ile görüştü. 11 Kasım'da da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından kabul edildi. Bakanlığının davaya müdahil olmasının yanı sıra Bakan Kaya, Saadet öğretmeni verdiği mücadeleden dolayı kutladı ve desteklerinin arkasında olduğunu vurguladı. Saadet öğretmenden, çocukların mahkeme kararıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gideceklerini öğrenen Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın verdiği talimat sonrasında, görevliler harekete geçti. Mağdur 6 öğrenci ve 6 yakını için Menderes Belediyesi uçak biletlerini karşıladı. Geçen 15 Kasım'da İstanbul'da öğrencileri, yakınlarını ve avukatlarını havalimanından alan bakanlık görevlileri, ulaşımdan konaklamaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşıladı.



TACİZİ ANLATIRKEN KORKUYU TEKRAR YAŞADILAR



Öğrenciler, 16 Kasım günü de gittikleri Adli Tıp Kurumu'nda, uzmanların karşısına çıktı. Kız öğrencilerden 5'i, tacizden iki yıl sonra aynı anları bir kez daha uzmanlara anlattı. Öğrencilerden 1'inin ise daha önce mahkemede ifade verdiği, Adil Ş.'nin ondan sonra tutuklandığı belirtildi. Uzmanların, yaşadıklarıyla ilgili yönelttikleri soruları cevaplandıran öğrencilerin, korkuyla Adil Ş.'yi kastederek, "Anlattıklarımızdan sonra O çıkmaz değil mi?" diye sordukları belirtildi. Öğrenci kızlarla sürekle irtibat halinde olan öğretmen Saadet Özcan, "Birlikte beraberlik içerisinde, hiçbir siyaset gütmeden tüm iyi yürekli insanlarla bu durumu aşacağız" dedi.