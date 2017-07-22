Zeynep Kaya- Muğla açıklarında 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası 160 artçı sarsıntı gerçekleşti. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin tespitine göre, deprem Bodrum ve İstanköy arasında meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 'Deprem doğu-batı uzanımlı Gökova fayının batı segmentinde oluştu. Ana şoktan sonra oluşan deprem artçıları, 4.6 büyüklüğüne erişen 160 deprem meydana getirdi. Bölge, kuzey-güney doğrultusunda gerildiği için yeni bir fay kırılarak deprem oluşmasına sebep oldu' dedi.
Prof. Dr. Sözbilir, oluşan depremin denizin içinde var olan bir fay hattı olduğunu ve MTA diri fay haritasında gösterilmediğini belirterek, 'Türkiye haritasındaki çoğu faylar karada haritalanmış, denizde pek çizilmemiş. Gökova fayı aynı zamanda Gökova havzasını kuzeyden sınırlayan ana fay olduğundan, bu faya bağlı segmentlerde yeni ana şoklar gelişecektir. Verilen deprem büyüklüğüne göre, Gökova Körfezi'nde İstanköy Adası'yla Oren arasındaki bölgede en az 20 km uzunluğunda bir fay kırıldı. Midilli ve Manisa'daki depremler, Batı Anadolu'nun tektonik yapısı içerisinde birbiriyle etkileşimli olan yapılar olduğundan, aynı fay sistemi içinde değerlendirilmeli. Belli ölçeklerde 50 cm yüksekliğindeki sular karaya doğru ilerledi. 50 cm ilerleyip geri çekilince o sular ister istemez kıyıda hasara neden oldu, küçük ölçekte tsunami oluştu' diye ifade etti.
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