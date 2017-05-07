20 liralık düzenekle biogaz üretti

İZMİR'in Beydağ ilçesi, Kurudere Mahallesi Camisi imamı 26 yaşındaki Veysel Yetişen, hazırladığı 20 liralık düzenekle hayvan gübresinden biyogaz üretti

Beydağ'da görev yapan Ordulu imam Veysel Yetişen damacana, 3 metrelik hortum, 3 musluk ve şambrelden oluşan düzenekle hayvan gübresinden biyogaz üretti. Yetişen, bu düzeneği daha profesyonel hale getirerek mutfak tüpü yerine biyogazla yemek pişirmek istediklerini söyledi.



Beydağ'ın Kurudere Mahallesi'nde yaklaşık 20 gün boyunca hayvan gübresinden biyogaz üretmek için yoğun çaba harcayan Veysel Yetişen, Küçük Menderes Havzası'nın hayvancılık merkezi olması nedeniyle gübreden biyogaz üretimi konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.



"YÜZDE 60'I GÜBRE, YÜZDE 40'I SU"



Hayvan gübresinden biyogaz üretip, tüpgaz yerine kullanmayı uzun süredir düşündüğünü belirten imam Veysel Yetişen, bu konuda internette araştırmalar yaptığını anlattı. Yetişen, şunları söyledi:



"Bölgemiz hayvancılık bölgesi olduğundan bunu değerlendirmem gerektiğini düşündüm. Birkaç başarısız denemeden sonra biyogaz ürettim ve biriktirmek adına şambreli değerlendirdim. Şambrele biriken biyogazı yakarak kağıt tutuşturdum. Kağıdın tutuştuğunu görünce yaşadığım heyecanı tarif edemem. Damacananın içine gübre ve su koyarak bir süre bekledikten sonra şambrelin oluşan gazla şişmeye başladığını gözlemledim. Burada oran çok önemli. Yüzde 60 gübreye karşılık yüzde 40 su koydum. 19 litrelik bir damacanadan bir şambreli dolduracak kadar gaz oluştuğunu gördüm. Ancak gözlemlerime göre daha fazlası da olabilir. Şambrele dolan gazı da hortumun ucuna taktığım muslukla kontrol ediyorum. 20 gün sonunda emeklerimin karşılığını aldığım için mutluyum. Tüm düzeneği 20 liraya kurdum."



Evde mutfak tüpü yerine biyogaz kullanmak istediklerini söyleyen Yetişen, "Bu düzeneği daha da geliştirip evin tüm LPG ihtiyacını karşılamayı amaçlıyorum. Böylelikle ev ekonomisine de bir katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. Bölgemizde ortaya çıkan hayvan gübresi bu şekilde değerlendirilirse çevre de korunmuş olacak. Merak edenler olursa bilgi verebilirim" dedi.

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