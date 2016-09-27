Haber Kaynağı: DHA

Kahve ve çikolata tutkunlarına keyif dolu üç gün geçirecek olan Aroma Festivali, Alsancak Tren Garı'nda başladı. 25 Eylül'de kadar devam edecek festivalde kahveler, farklı çikolatalar, en iyi demlenmiş çaylar, leziz tatlılar, söyleşiler, workshop'lar, etkinlikler, ikramlar ve canlı performanslar yer aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi olan Gürkan Yılmaz, Atatürk'e hayranlığını onun portresini, granüllü kahveden yaparak gösterdi.80x110 santimetre ebatlarındaki tuvale kahveyi önce koyulaştırıp sonra suyla incelterek Atatürk resmini yapan Yılmaz, "Kahvenin 40 yıl hatırı vardır ama Atatürk'ün hatırı asırlarca sürecek. Festivalde kahve portresi çok büyük ilgi gördü. Koklayanlar oluyor, inanmayıp tadına bakıyorlar" dedi. Atatürk'ün kahve protresinin yanı sıra bir otomobilin 200 bin kahve çekirdeği ile kaplanması ilgi gördü. Otomobili kaplamak için dört kişinin bir hafta boyunca uğraştığı öğrenildi.