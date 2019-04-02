200 doktor saldırıları protesto etti

Bornova'daki Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'nde önünde toplanan yaklaşık 200 doktor geçtiğimiz cuma günü 10 kişilik bir grubun doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile mesai arkadaşı doktor Elif Çağlayan Türk'ün eşi sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk'e saldırısını protesto etti. Hekimler, 'Sağlıkta şiddet son bulsun' sloganı attı.

Olay, geçen cuma günü saat 16.00 sıralarında, Mevlana Mahallesi 29 No'lu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na gelen B.K. isimli kadın, hasta olduğunu söylediği eşi için ilaç yazdırmak istedi. Ancak Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın hakaretler yağdırarak, odadan çıktı. Bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K.'nın kocası, doktora saldırarak vurmaya başladı. Araya girenlerin ayırmasıyla sağlık merkezinden ayrılan M.K. daha sonra beraberinde 9-10 kişilik grupla gelerek doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na yeniden saldırdı. Yoğurtçuoğlu'nun burnu kırılırken bu sırada, doktor eşi Elif Çağlayan Türk'ün yanında bulunan sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk, kavgayı ayırmak istedi. Ancak öfkeli grup Türk'e de saldırdı. Başına darbe alan Türk'ün kafatasında zedelenme meydana geldi. Bu esnada çevredeki esnaf sağlık ocağına gelerek saldırgan grubu dağıttı.

Saldırganlar serbest kaldı

Olayın ardından, doktor Yoğurtçuoğlu ve öğretmen Ali Türk'ün şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, M.K. dahil 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen 4 şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, savcılık tarafından serbest bırakıldı.



Bakanlık göreve

Türk Tabipleri Birliği'nin defalarca şiddetin nedenlerini ortaya koyduğunu ve çözüm için Sağlık Bakanlığı'nı birlikte çalışmaya davet ettiğini belirten Prof. Dr. Sinan Adıyaman, "Demokratik olduğunu ileri süren hiçbir ülkede siyasal iktidar meslek kuruluşlarını görmezden gelerek hareket edemez. Sağlık Bakanlığı'nın, en can yakıcı sorunların başında gelen şiddet konusunda hekimlerden ve onların temsilcisi olan TTB'den uzak durma hakkı ve lüksü yoktur" diye konuştu.