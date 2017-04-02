200 kabartma, 200 de sesli kayıt tatlı kitapçığı

Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) ve Dr. Oetker iş birliği ile Braille alfabesi ve ses kayıtları kullanılarak görme özürlü bireyler için tatlı kitapçığı tasarladı

Proje kapsamında bir araya gelen katılımcılar, lezzetli tatlılar yapmanın mutluluğunu yaşadı. TÜRGÖK olarak görme engellilerin yaşamlarını daha çok kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını söyleyen TÜRGÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan, "Daha önce de Çin'de bir yemek kitabımız sayesinde ödül almıştık. Şimdi ise tatlı tarifleri ile lezzetli tatlılar yapacağız. 200 kabartma, 200 de sesli kayıt olarak kitapçıklarımızı hazırladık" dedi.



Dr. Oetker çalışanları ve TÜRGÖK Koordinatörü Füsun Dokuzoğuzları'ın sürekli olarak irtibat halinde çalıştıklarını ve basımı yapılacak kitapların dikkatli bir şekilde denetlendiğini ifade eden Yazgan, şöyle konuştu:



"Sıkı bir çalışmanın sonucunda başarılı bir proje ortaya çıktı. Herkes kabartma alfabeyi bilmediği için gönüllülerimizin desteği ile seslendirme yapılarak da CD'ye basıldı. Bugün de burada bu tarifleri yapacaklar ve o tatlılardan hepimiz tadacağız. Artık evde birçok üyemiz sevdiklerine lezzetli tatlılar yapmanın mutluluğunu da yaşayacak."

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