22 yaşındaki genç, odasında ölü bulundu!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, uyuşturucu kullandığı iddia edilen 22 yaşındaki Mehmet Ali K. yaşamını yitirdi

22 yaşındaki genç, odasında ölü bulundu!

Mehmet Ali K., Beyler Mahallesi'ndeki evlerinin odasında ailesi tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mehmet Ali K.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Mehmet Ali K.'nın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #seferihisar
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