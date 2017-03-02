İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) düzenlenen "24. İzmir Avrupa Caz Festivali" başladı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM), 15. Caz Afiş Yarışması Sergisi açılışının ardından gerçekleştirilen törende, festival partnerlerine teşekkür plaketleri, afişleri sergilenen genç grafikerlere ise katılım belgeleri verildi.



İtalyan piyanist Manuel Magrini'nin sahne aldığı açılış konseri müzikseverler tarafından ilgiyle izlendi.



Festival kapsamında "Ozan Musluoğlu House Band", "Otto Hejnic Trio", "Triple Ace", "Matthias Spilmann Mats-up", "Artur Dutkiwicz Trio", "Massa" gruplarının yanı sıra Sorin Zlat ve Marie Mifsud gibi vokaller sahne alacak.



Sergi, seminer, film gösterimleri gibi etkinliklere de yer verilecek festival 18 Mart'ta sona erecek.

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