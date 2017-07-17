250 hektarlık tarihi hat canlandırılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 250 hektarlık Kadifekale-Agora-Kemeraltı tarihi aksını yeniden ayağa kaldırabilmek için peş peşe önemli hamleler yapıyor. Bölge, tarihi dokusu bozulmadan canlandırılmaya çalışılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, onlarca medeniyete ev sahipliği yapan kentte duvarlar arasında kalan, dar sokaklara sıkışan köklü tarihi gün yüzüne çıkarabilmek için arkeolojik kazı alanlarının desteklenmesinden tarihi yapıların restorasyonuna kadar çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.



Büyükşehir Belediyesi'nin 'tarihi desteği' kapsamında atılan en önemli adım, 250 hektarlık Kadifekale-Agora-Kemeraltı aksının dev bir 'arkeoloji ve tarih' parkına dönüştürülmesi projesi. Tarihi dokuyu bozmadan bu bölgeyi çekim merkezi haline getirmek için yürütülen 'İzmir Tarih Projesi', tarihi alanların canlandırılması, tarihi yapıların restore edilmesi, geleneksel çarşı güzergahının sağlıklaştırılması ve arkeolojik kazıların desteklenmesinin yanısıra sosyal medya kampanyaları, renkli tasarım atölyeleri, söyleşiler ve yarışmalarla da dikkat çekiyor.



Büyükşehir'in verdiği destekler:



Bazilika duvarındaki grafitiler

Dünyanın kent merkezindeki en büyük agorası olarak bilinen Smyrna (İzmir) Agorası, Büyükşehir Belediyesi'nin satın alıp yıktığı binaların yerinde yapılan arkeolojik çalışmalar sayesinde ortaya çıkmaya başladı; pek çok önemli yapı ve eser bu sayede gün yüzüne çıkarıldı. Agora'da kamulaştırmaların ardından yapılan çalışmalarda, İzmir için büyük bir önem taşıyan Smyrna kentinin yönetim ve adli işlerinin yürütüldüğü, depo, borsa ve diğer ticari mekanların bulunduğu Bazilika, 'Batı Portiko' adı verilen mimari yapı, 'Mozaikli Yapı' adı ile tanımlanan antik salon ve dört yüz kişilik Bouleuterion –Kent Meclisi ile Antik Roma Hamamı ortaya çıkarıldı. Bazilika'nın duvarlarında milattan sonra 2. yüzyıldan sonra yapıldığı tahmin edilen grafitiler bulundu. Ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken grafitler, dönemin günlük yaşamına dair önemli bilgiler sunuyor.

Agora kazı alanı içinde yer alan terk edilmiş tarihi bina ile 17. yüzyıla ait tarihi tescilli bir bina, yine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi. Bu binalardan ilki 'kazı evi' diğeri ise 'Agora Müze ve Sergi Evi' olarak hizmet verecek.

Agora kazı alanının güneyinde bulunan ve 17. yüzyıldan kalan Namazgah Hamamı da yine özgün işlevinde hizmet vermek üzere restore ediliyor.

İkiçeşmelik Caddesi'ne açılan Antik Smyrna Kazı Alanı'nın güvenliğini sağlamak ve ziyaretçilerin ilgisini buraya çekmek üzere özel bir duvar tasarımı yapıldı. Duvar, kalıntıların görünürlüğüne engel olmayan, oturmaya yönelik çözümler de içeren bir kentsel mobilya olarak ele alındı.

Tarihi alanın canlandırılması çalışmaları kapsamında Smyrna Agorası karşısında yer alan Agora Parkı'nın iyileştirme çalışmalarına başlandı. Parkın tasarımı, yine parkın kullanıcısı çocuklarla birlikte gerçekleştirildi.



Antik tiyatro gün yüzüne çıkıyor



Kadifekale eteklerinde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu düşünülen 16 bin kişilik Antik Tiyatro'nun ortaya çıkarılması için çalışmalar başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, arkeolojik çalışmalar için bugüne dek 11,6 milyon liralık kamulaştırma bedeli ödendi. Yaklaşık 13 bin metrekarelik alanda bulunan çarpık yapıların yıkılması ile ortaya çıkan antik duvar ve sütunlar, muhteşem esere bir adım daha yaklaşmanın heyecanını artırdı.



Kadifekale aydınlandı



Kadifekale surlarında konservasyon ve restorasyon çalışmalarını uzman bir ekiple gerçekleştirdi. Kale içinde bulunan Bizans dönemine ait sarnıç ve 14. yüzyıldan kalan mescit yapılarında restorasyon çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, Büyük İskender tarafından yaptırılan Kadifekale surlarında gerçekleştirdiği aydınlatma projesini de tamamladı.



Tarihi Roma yoluna koruma



Büyükşehir Belediyesi, İkiçeşmelik Caddesi'nin Bayramyeri ile birleştiği bölgede bulunan ve geçmişi Antik Roma dönemine dayanan Roma Yolu kalıntılarının koruma altına alınması için çalışmalarını sürdürürken, Cicipark'ı da bir seyir terası olarak yeniden düzenledi. İkiçeşmelik'te bulunan bina cephelerindeki kötü görünümlü eklentiler kaldırıldı, sıva ve boyalar yenilendi, eksik mimari öğeler tamamlandı ve tabelaların yönetmeliklere uygun şekilde yenilenmesi sağlandı.



Kemeraltı çalışmaları



İzmir Tarih Projesi kapsamında Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın yağmur suyu, içme suyu, aydınlatma, iletişim ve kanalizasyon altyapı projeleri tamamlandı. Tarihi çarşıya daha sağlıklı bir altyapı ile birlikte, dokuyla uyumlu aydınlatma elemanları ve güvenlik önlemlerini arttıracak MOBESE kameraları da yerleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı özgün kimliğine kavuşturmak ve bölgedeki ziyaretçi hareketliliğini artırmak için bölgedeki 454 yapının cephesini tarihi dokuya uygun olarak düzenlemişti. Cephe yenileme çalışmaları devam ederken, bir yandan da Kemeraltı Çarşısı'nda konforlu bir alışveriş ve gezi olanağı sunmak için Kemeraltı Üst Örtü Uygulama Projesi başlatıldı.