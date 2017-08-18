253 kişilik Rus ekip, İzmir'de iz bırakacak!

Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Stavropol Bölgesi Heyeti, 86. İEF için geldikleri İzmir’de Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Aziz Kocaoğlu, “Rusya ve İzmir ilişkisinin güçlenmesi ve geleceğe aktarılmasını tüm kalbimle temenni ediyorum” dedi. Büyükelçi Aleksey Yerhov, ülkesinden 253 kişilik bir ekibin İzmir’e geldiğini açıklarken, konuk Bakan Hotsenko ise İzmir’de iz bırakan çalışmalar yapmak istediklerini söyledi

“Enerji” temasıyla 86. kez kapılarını açmaya hazırlanan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) partner ülkesi olan Rusya Federasyonu, adeta İzmir’i “yakın markaja” aldı. Rusya’dan kalabalık heyetlerle İzmir’e gelen siyasetçi, bürokrat ve işadamı grupları kentin farklı noktalarında çeşitli görüşmeler yaparken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Stavropol Heyeti’ni ağırladı.





253 kişilik heyetle geldiler



Türkiye’nin en eski ve en önemli fuarı olan 86. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın partner ülkesi olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Büyükelçi Yerhov, “İzmir çok hızlı gelişiyor. Hatta gelişmede birincilik güzel İzmir’e ait.. Hem ziraat hem sanayi olarak bizim iş adamlarımızın büyük ilgisini çekecek bir şehir” dedi.



Ülkesinden 253 kişilik bir ekibin İzmir’e geldiğini söyleyen Büyükelçi Aleksey Yerhov, “Bu heyetin içinde Rusya’nın farklı şirketlerini temsil eden iş adamları bulunuyor. İzmir iyi ev sahipliği yapacak; bundan hiç şüphem yok” şeklinde konuştu.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise “Fuar hem Rusya hem bizim için iyilik, güzellik ve bölge barışının sağlanmasına katkı sağlayacak. Rusya ve İzmir ilişkisinin güçlenmesi ve geleceğe aktarılmasını tüm kalbimle temenni ediyorum. İzmir sanayi, tarım ve turizm bakımından cazip bir şehir. Ülkede turizmin başladığı ilk yer İzmir.. Kentimize Rusya’dan gelen heyetlerin de bunu görmesini sağlayacağız” dedi.





İzmir’de iz bırakmak istiyoruz



Büyükelçi Aleksey Yerhov’un ardından ziyarete gelen Enerji, Sanayi ve İletişim Bakanı Pavel V. Hotsenko başkanlığındaki Stavropol heyetinde, Stavropol Bölge Kalkınma Bakanlığı Bölgelerarası ve Uuluslararası İşbirliği Daire Başkanı Suzanna H. Damir, Bölge Meclis Üyesi Valeri P. Çernitsov, Bölge Kalkınma Bakanlığı Yatırım ve Ekonomi Yenileme Daire Başkanı Ksenia A. Samohina, başkatip Bulat Biktimirov ile bölge ombudsmanı Kuzmin K. Aleksandroviç yer aldı.



Bakan Pavel V. Hotsenko, Türkiye’de gezip gördüğüm iller arasında İzmir’in en düzenli ve en güzel şehir olduğunu söyledi. Partner ülke oldukları İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kendilerini fazlasıyla heyecanlandırdığını kaydeden konuk Bakan, “Ancak bizim amacımız sadece fuara katılmak değil. Ülkeler arasındaki kültürü, ekonomiyi, sanayiyi ve turizmi de geliştirmek istiyoruz. Güzelliklerle dolu bu şehirde umarım iz bırakan çalışmalar yaparız” şeklinde konuştu.