27 ülkeden 21 temsilci İzmir'de buluştu

87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın yabancı delegasyonu, resmi açılış töreni öncesinde düzenlenen basın toplantısında buluştu. 27 ülkeden 21 Bakanlık temsilcisinin izlediği toplantıda Ticaret Bakanı Pekcan, Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Sarcevic, İzmir Valisi Ayyıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu konuştu

87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın resmi açılış töreni öncesinde, resmi delegasyonun da katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Enternasyonal Fuar mirasına sahip çıkacaklarını söylerken, törenin evsahipliğini üstlenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, bu önemli etkinliğin dünya barışına sağladığı katkıya dikkat çekti.

İEF, Atatürk’ün vizyonunun yansımasıdır

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Biz İzmir Enternasyonal Fuarı mirasına çok önem veriyoruz. Bu fuar 87 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kurucuları tarafından kuruldu ve onların dünyaya bakışını ve vizyonunu yansıtmaktadır. Bu mirası gelecek kuşaklara taşımak için komşu ülkeler, uluslararası işbirliği yapılan ülkeler, dostlarımız ve iş ortakları ile büyük gayret gösteriyoruz. Sırbistan’ın ortak ülke olarak fuara katılması iki ülke arasındaki bağ derinliğini de göstermektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu ilişkiye özellikle önem arz ediyor ve Sırbistan-Bosna arasındaki otoyol yapımında bizleri de görevlendirmiş bulunmakta” diye konuştu.

Türkiye olarak bu yarışın içindeyiz

Fuarın bu yılki temasının teknoloji olduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, 21. yüzyılın teknolojilerinin küresel ekonomileri yeniden yapılandırdığını ifade etti. Bu teknolojilerin küresel ekonomide ana oyun kurucuları durumuna geldiğini kaydeden Ticaret Bakanı şöyle konuştu:

"Türkiye olarak bu yarışın içindeyiz ve yenilikçi projeler ile politikalar geliştiriyoruz. Fuar kapsamında İzmir’de 3. kez İzmir İş Günleri toplantıları gerçekleştirdik. Ege Bölgesi iş adamları ve fuar katılımcıları arasında uzun vadeli iş birliği olmasını temenni ediyoruz. Fuarın açılış öncesinde katılımcı ülkeler ülkelerinin yatırım olanaklarını ve ticaretlerini tanıtma fırsatı buldular.”

Her sene İEF’ye giderdik

İzmir’in tarihsel olarak Anadolu’nun buluşma noktası olduğunu, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın da Türkiye’nin buluşma noktası haline geldiğini dile getiren Bakan Pekcan, fuar ile ilgili anılarını şu sözlerle anlattı:

"Benim çocukluğumda babam her sene bizi İzmir Enternasyonal Fuarı’na getirirdi. Tüm stantları dolaşır, konserlere giderdik. Zeki Müren’in konserlerine katılırdık, lunaparka giderdik. Fuarın benim için çok anlamı var. İzmir’de 87 yıldır devam eden fuar boyunca Anadolu insanın bereketi, kültürü dünya katılımcıları ile buluşmuş. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren olduğu gibi bu yıl da bu buluşma devam edecektir. artacağına inanıyoruz.”

Barış ve kardeşliğin geliştiği fuar

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Enternasyonal Fuarı dolayısıyla kente gelen misafirlere teşekkürlerini ileterek, İEF'nin, İzmir’in tanıtımında ve yeni ticari ilişkilerin kurulmasında büyük rol oynadığını söyledi.

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın dünyanın sayılı fuarlarından ve ülkemizin de ilk fuarı olduğunu hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise İzmir’i bir fuarlar ve kongreler kenti yapmak üzere yoğun çalışmalar içerisinde olduklarını ifade etti. Başkan Kocaoğlu, “2015 yılında açtığımız Fuar İzmir, bugün ülkemizin en büyük ve en nitelikli fuar alanıdır. Burada 30’un üzerinde ihtisas fuarı gerçekleştirmekteyiz. Ancak İEF’nin Türkiye ve dünyada ayrı bir değeri, önemi var. 1936 yılında efsane belediye başkanlarından Behçet Uz’un bir yangın yerini fuara dönüştürdüğü bu büyük etkinlik, sadece ticaret, ekonomi ve teknoloji değildir. Burası aynı zamanda barışın ve kardeşliğin geliştiği bir fuardır” dedi. etti:

Türkiye çok güçlü bir ülke

İzmir'e ilk kez geldiğini belirten Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknolojik Gelişmeler Bakanı Mladen Sarcevic de şunları söyledi:

"İki üç günde şehrin ne kadar güzel olduğunu görebildim. İzmir’in insanları çok sıcakkanlı. Özellikle Türkiye ve Sırbistan arasında ortak bağlar olduğunu buraya geldiğim gün anladım. Her iki ülke de misafirperver. Türkiye ve Sırbistan arasında işbirliği ve ticaret ilişkileri var. Günümüzde hem ticari hem de ekonomik olarak kademe kaydetmemizin sebebi ‘Serbest Ticaret Anlaşmaları’dır. Türkiye’den Sırbistan’a bu bağlamda gelen şirketler sayesinde ülkemizde istihdam oranı arttı. Hem otomobil hem tekstil hem de sanayi sektöründe gelişmeler yaşandı. Ayrıca ülkemizde yüzyıllardan beri Türkoloji bölümü var. Türkiye’yi çok güçlü bir ülke olarak görüyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımızın devam etme sini diliyorum."