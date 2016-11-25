29-30 Kasım'da İzmir'in bu ilçelerinde elektrik kesilecek

Gediz Elektrikten yapılan açıklamada 29-30 Kasım tarihleri arasında bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi

29-30 Kasım'da İzmir'in bu ilçelerinde elektrik kesilecek

Gediz Elektirk, İzmir'de onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle 29-30 Kasım tarihlerinde bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İşte elektrik kesilecek yerler:

29.11.2016 BORNOVA; 37,41,45,48,49,51,52,54 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-11:00; 101,101/1,2  106,107,108, Sokaklar Ve Civarı AG Bakım Çalışması Nedeniyle 09:00-15:00;

BUCA; Mustafa Kemal Mahallesi ,İsmail Sivri Bulvarı, 697/1, 697/2 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:00-12:00; Dicle Mahallesi, 865-852-878-854 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 13:00-15:00;

GAZİEMİR; Dokuz Eylül Mahallesi, Kahramanlar Caddesi , Önder Caddesi , 340 , 341 , 342 , 343 , 344 , 345 Sokaklar Bakım Çalışması Nedeniyle 08:00-10:00; Dokuz Eylül  Mahallesi  Menekşe Sokak ,  Önder Caddesi ,  341 , 342 , 343 , 344 , 345 , 346 , 347 Sokaklar Bakım Çalışması Nedeniyle 10:00-12:00; Dokuz Eylül Mahallesi, Akçay Caddesi Üzeri, Optimum Avm Civarı Sokaklar Bakım Çalışması Nedeniyle 13:00-15:00; Dokuz Eylül Mahallesi, Kahramanlar Caddesi, Süleyman Serdengeçti Caddesi 369, 370 ,371 ,372 Sokaklar Bakım Çalışması Nedeniyle 15:00-17:00; Ata Mahallesi ,Ata Caddesi Üzeri ,  Menderes Yolu Üzeri , Beyazıt Caddesi , Mimar Sinan Sokak Tesis Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00; KONAK; Güzelyalı Mahallesi, İnönü Caddesi, 56-56/2 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00; Umurbey Mahallesi, Şehitler Caddesi, 1491-1492-1493-1494-1495 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00;

KARABAĞLAR; Abdi İpekçi Mahallesi 3692-3694-3696-3697-3728 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00; Esenlik Mahallesi ,Mızraklı Caddesi,9209-9209/1 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00; Kavacık Köyü ,Konak Kavacık Asfaltı, 10001-10002-10004-10006-10007-10008-10009-10011-10013-10020-10021-10022-10023-10024 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00;

MENDERES; Tekeli Arıtma İzsu Karakuyu ,Çileme Mahalleleri Sulama Gurupları Tesis Çalışması Nedeniyle 10:00-15:00;

KEMALPAŞA; Y.Kızılca Köyü,Atatürk Mahallesi,Zıraman Slm Trafoları Ve Özel Trafolu Aboneler Ve Civarları Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Ulucak İzmir Caddesi,Mehmet Akif Ersoy Caddesi,Adnan Menderes Bulvarı 77,81,110,114,83,101,103,107,156,9113/1,9115,9119,9162sokaklar Ve Civarları Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-15:30; Akalan Köyü Tamamı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Işılay Saygın Bulvarı, Yukarı Kızılca Yolu Ve Civarları Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Y.Kızılca Köyü Bir Bölümü Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; A.Kızılca Köyü Bir Bölümü Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30;

MENEMEN; 7407 Sk Konfor Evleri Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-16:00; Yahşelli Çınarlıdere Mh Tamamı Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:00; Atatürk Mh Tamamı Ve Orman Mevkii Hasırcı Plastik Çınar Boya Bilal Küpcü Sait Çınar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 10:00-12:00; Asarlık, 123 ,124 ,125 ,126 ,127 ,128 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-16:00; Süleymanlı ,Görece, İğnedere, Telekler, Bozalan, Turgutlar Köyleri Egetavlar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:00;

ÖDEMİŞ; Gölcük Mahallesi ,Bayır Boğaz Mevkii Kısmen Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-17:00; Mescitli Mahallesi Kısmen Bakım Çalışması Nedeniyle 09:00-16:00; Bademli Mahallesi Kısmen Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-16:00;

KİRAZ; Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Altınoluk Mahallesi Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30;

TİRE; Alaylı Mahallesi Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Çamlıca , Sarılar , Kocaeller ,Küre , Küçükören , Hamamköy ,Güney Demirdere ,  Çayır Mahalleleri , İzsu İçme Suyu Trafoları Ve Özel Trafolu Aboneler Bakım Çalışması Nedeniyle 09:00-15:30; Eğridere Mahallesi Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30;

BAYINDIR; Gencer Mevkii Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Kızılcaova Mahallesi Tamamı Ve Çevresindeki Özel Trafolar Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Çiftçigediği Mahallesi Tamamı Ve Çevresindeki Özel Trafolar Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Elifli Mahallesi Tamamı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30;

TORBALI; Ayrancılar ,Mustafa Kemal Paşa Mahallesi,70,77,83,85 Sokaklar Şebeke Bakım Çalışması Nedeniyle 09:00-15:00;

ÇEŞME; Ovacık Köyü Tamamı, Akarca1, Akarca2,Karayolları, Kumbasar,Cemre Akaryakıt,Bayındır Aydınlatma, Otoban Gişeler,Askeriye,Süha Ulusoy Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-17:00; Alaçatı Mahallesi, 12054,12055,12500, 12072,12074, 12083, 12075, 12080, 12069,12056/1, 12056,12051,12047,12048,12045,12044,12077 Sokaklar Ve Civarı AG Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-14:00;

KARABURUN; Mordoğan Mahallesine Bağlı Yerler Olan, Ayıbalığı , Ardıç, Azmak,Eski Mordoğan Köyü Mevkiileri Ve İzmir Caddesi Bir Bölümü  Fakülte Caddesi Tesis Çalışması Nedeniyle 11:00-16:00;

URLA; Gülbahçe Mahalesi, Köy İçi Mevkii, Sahil Mevkii, Mezarlık Mevkii Ve Özel Trafolu Aboneler Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:00;

SEFERİHİSAR; Camikebir Mahallesi, Seferkent Sitesi ,90, 96, 96/3, 96/1,96/2,88,88/1, 87, 87/2  Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-16:00;
 
30.11.2016

BORNOVA  372/2,372/3372/4,372/5,372/6,372/7,372/8,372/9,372/10,372/11,372/12,372/13  Sokaklar Ve Civarı AG Bakım Çalışması Nedeniyle 09:00-12:00; 372,372/1,,5,6,7,8,10, 12,13, 14, 372/15, 16, 17,18,19,20 Sokaklar Ve Civarı AG Bakım  Çalışması Nedeniyle 13:00-16:00;

BUCA; 605 Sokak Ve Civarı Trafo Bakım Çalışması Nedeniyle 08:00-12:00; 602/1 Sokak Ve Civarı Trafo Bakım Çalışması Nedeniyle 13:00-17:00; Ufuk Mahallesi, 918/1-916-918-898  Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:00-12:00; Ufuk Mahallesi, 910-905-913 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 13:00-15:00;

GAZİEMİR; Yeşil Mahalle, 40 , 40 / 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 41 , 42 , 43 , 44 , 44 / 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 Sokaklar Tesis Çalışması Nedeniyle 08:00-18:00;

KONAK; Zeytinlik Mahallesi ,1121-1122-1132-1136/1-1140-1163-1164-1173-1187-188 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00;

KARABAĞLAR; Abdi İpekçi Mahallesi, 3692-3694-3696-3697-3728 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00; Sarıyer Mahallesi ,5714/42,47,49 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00;

KEMALPAŞA; Akalan Köyü Tamamı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Işılay Saygın Bulvarı, Yukarı Kızılca Yolu Ve Civarları Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Ulucak Sıtkı Aydınel ,Mehmet Akif Ersoy ,Mustafa İsmet İnönü ,Necdet Bükey Caddeleri ,9160,9169, 9206, 9171,9202,9204,9205,245,9237, 200/1 Sokaklar Ve Civarları Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-15:30; Y.Kızılca Köyü Bir Bölümü Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; A.Kızılca Köyü Bir Bölümü Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Y.Kızılca Köyü,Atatürk Mahallesi,Zıraman Slm Trafoları Ve Özeltrafolu Aboneler Ve Civarları Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Beşpınar Köyü Kuzeyi Özel Trafolar Ve Sipil Milli Parkı Civarları Tesis Çalışması Nedeniyle 12:00-13:30;

TORBALI; İnönü Mahallesi, 10, 21, 10/1, 8152 Sokaklar Şebeke Bakım Çalışması Nedeniyle 09:00-13:00;

TİRE; Eğridere Mahallesi Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30;

BAYINDIR; Gencer Mevkii Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Kızılcaova Mahallesi Tamamı Ve Çevresindeki Özel Trafolar Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Çiftçigediği Mahallesi Tamamı Ve Çevresindeki Özel Trafolar Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30; Elifli Mahallesi Tamamı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30;

KİRAZ; Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:30-17:30;

ÖDEMİŞ; Gölcük Mahallesi, Bayır Boğaz Mevkii Kısmen Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-17:00; Kızılcaavlu Mahallesi Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-11:00; İlkurşun Mahallesi Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 13:00-14:00; Bozdağ Mahallesi, Büyükçavdar Mevkii Tesis Çalışması Nedeniyle 14:00-16:00; Kaymakçı Mahallesi Kısmen Bakım Çalışması Nedeniyle 09:00-12:00; Kurucuova Mahallesi,Ova Mevkii Bakım Çalışması Nedeniyle 13:00-16:00;

BERGAMA; Dağıstan,Cennet,Cevizligaraj ,Araplı Mahalleleri,Beyler Çayırı Civarı Ve Kınık Yolu Üzerindeki İşletmeler Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-10:00; Dağıstan, Cennet, Cevizligaraj ,Araplı Mahalleleri, Beyler Çayırı Civarı Ve Kınık Yolu Üzerindeki İşletmeler Tesis Çalışması Nedeniyle 16:30-17:30;

KARABURUN; Siesta Sitesi Ve Civarı, Aslanburnu Ve Burgaz Caddesinin Bir Kısmı,Ada ,102 ,103 ,104 ,105 Sokaklar Ve Civarı Trafo Bakım Çalışması Nedeniyle 11:00-12:00; Bodrum Caddesi, Kepez Caddesi, Nergiz Sitesi, Maliye Lojmanları,Spor Salonu, Hastane Civarı, Dere Ve Site Sokaklar Civarı Trafo Bakım Çalışması Nedeniyle 09:30-12:30;

ÇEŞME; Ovacık Köyü Tamamı AG Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-17:00; Alaçatı Mahallesi, 12054,12055, 12500, 12072, 12074, 12083,12075,12080, 12069,12056/1, 12056,12051,12047, 12048, 12045,12044,12077 Sokaklar Ve Civarı AG Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-13:00; Sakarya Mahallesi, 3001, 3012, 3011, 3026,3027,3029,3006,3023,3025,3030,3031,3034, 3033 Sokaklar Ve Civarı AG Bakım Çalışması Nedeniyle 09:30-12:30;

Etiketler; #izmir #izmir elektirk kesintisi
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