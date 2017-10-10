29 Ekim'de tüm dernekleri alanda görmeliyiz

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, ilçe faaliyette bulunan Ardahan Çıldır ve Hanaklılar Derneklerini ziyaret etti. Başkan Karabağ, 29 Ekim'de tüm dernekleri yanlarında görmek istediklerini söyledi

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, ilçe faaliyette bulunan Ardahan Çıldır ve Hanaklılar Derneklerini ziyaret etti. Cumhuriyet Bayramı'nda güzel bir etkinlik gerçekleştireceklerini belirten Başkan Karabağ, 'Tüm derneklerimizi etkiliğimizde görmek istiyoruz. Cumhuriyeti yıkmak isteyenlere karşı Bayraklı'dan Karslı, Erzurumlu Ardahanlı ses verecek. Türkiye'nin taşına toprağına kurban olurum' dedi.

Başkan Karabağ'ın ilk durağı Çıldırlılar Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği oldu. Burada dernek üyeleriyle sohbet eden Başkan Karabağ, Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilecek etkinliğin detaylarını anlattı. Karabağ ardından Hanaklılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin konuğu oldu. Belediye olarak derneklere ellerinden gelen desteği verdiklerini anlatan Başkan Karabağ, 'Elimden geldiğince derneklerimizin etkinliklerine katılıyorum. Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğraflarını asmayan derneğin etkinliğine ise katılmıyorum. Biz kendi ülkemizin bağımsızlığını savaşarak kazanmış bir milletiz. Atatürk, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye halkı kurmuştur. Bu halkada Türk milleti denir' demiştir. Türkiye halkı kavramı içinde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi-Sünni var. Atatürk bir millet kavramında birleştirmiş. Şimdi bizi yıkmak istiyorlar. Türkiye Cumhuriyetini bölmek istiyorlar. Küçük İsrail'i de Irak'ta kurmak istiyorlar. Ülkemizi kimse bölemez. Derneklerimiz ülkemizi bölünmez bütünlüğü, Cumhuriyeti, Atatürk'ü savunacak' dedi.



Taşına, toprağına kurban olurum



Başkan Karabağ, Cumhuriyet Bayramı'nda Smyrna Meydanı'nda büyük bir etkinlik gerçekleştireceklerini belirterek şunları söyledi: '3 bin kişi zeybek oynanacak. Ardından da Atatürk'ün kalpaklı resmini oluşturacak. Havai fişek gösterisi olacak. Tüm bunların ardından da Haluk Levent konser bir konser verecek. Herkesi zeybek oynama davet ediyorum. Derneklerden bu etkiliğe yer almaları noktasında katkı bekliyoruz. Geçen yıl Türkiye haritası oluşturduk. Bir önceki sene Türk bayrağı oluşturduk. Tüm etkinliklerimiz ses getirdi. Bu Cumhuriyet Bayramı'nda Bayraklı konuşulacak. Cumhuriyet değerleri konuşulacak. Cumhuriyeti yıkmak isteyenlere karşı Bayraklı'dan Karslı, Erzurumlu, Ardahanlı, ses verecek. Türkiye'nin taşına toprağına kurban olurum.'





