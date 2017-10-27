29 Ekim için İzmir Büyükşehir'den ek sefer uygulaması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılmak isteyen İzmirliler için toplu ulaşım tarifesini “1 kuruş” olarak belirleyen Büyükşehir Belediyesi, sefer saatlerini de gece yarısına kadar uzattı. Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanlarında yapılacak kutlamalar nedeniyle vapur, metronun yanı sıra bazı otobüs hatlarında da ek seferler konulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 94. kuruluş yıldönümü kutlamaları nedeniyle 29 Ekim Pazar günü uygulayacağı "1 kuruşluk" ulaşım tarifesinin yanı sıra, törenlere katılacaklar için de ek seferler düzenliyor. Cumhuriyet Meydanı ve Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak etkinliklere katılacak vatandaşların geri dönüşlerini sağlamak için sefer saatleri gece yarısına kadar uzatıldı.



ESHOT, İZBAN, Metro ve Tramvay



Buna göre ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından; 12 Nolu F.Altay-Halkapınar Metro, 63 No'lu Evka3 Metro-Konak, 70 No'lu Şirinyer Aktarma-Halkapınar Metro, 80 No'lu Bozyaka-Halkapınar Metro, 90 No'lu Gaziemir/Sosyal Konutlar-Halkapınar Metro, 121 No'lu Bostanlı İskele-Konak, 581 No'lu F.Altay-Halkapınar Metro, 802 No'lu Egekent Aktarma-Konak hatlarının sefer saatleri 01.00'e kadar uzatıldı.

İzmir Metrosu ve Karşıyaka Tramvayı'nda da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle son seferler 01.00'de yapılacak.

İZBAN'da ise gece yarısından sonra iki ek sefer düzenlenecek. 01.14'te Alsancak'tan Aliağa yönüne, 01.30'da ise Alsancak'tan Cumaovası yönüne iki ek tren hareket edecek. İZBAN ile İzmir Metro arasındaki son aktarma ise 01.25'te Halkapınar'da yapılacak.



Körfez'de ek seferler



İZDENİZ Genel Müdürlüğü ise Cumhuriyet Bayramı'nda Pazar tarifesinin uygulandığı normal yolcu seferlerine ek olarak, yolcu yoğunluğuna göre ek seferler yapacak. Karşıyaka ve Konak İskelelerinde ve 29 Ekim etkinliklerinin yapılacağı Alsancak- Pasaport hattında ek sefer yapmak üzere hazır gemiler bekletilecek. Ayrıca normalde Pazar günü 23:35 de biten seferlere ek olarak sefer saatleri 00:35 e kadar uzatılacak.