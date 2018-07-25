3 ayda 150 tarım işçisi hayatını kaybetti

İzmir'de Ziraat Mühendisleri Odası tarafından, tarım sektöründe yaşanan iş kazalarına yönelik açıklama yapıldı, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) verileri paylaşıldı. İSİG verilerine göre, Türkiye'de 2018 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tarım sektöründe toplamda 150 kişi hayatını kaybettiği belirtildi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı olan Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nce, tarım sektöründe yaşanan iş kazalarına yönelik olarak Oda'nın Alsancak'ta bulunan binasında açıklama yapıldı. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin, tarım sektöründe yaşanan ölümlü kazalara yönelik tuttuğu verileri paylaştı. Verilere göre, Türkiye'de tarım iş kolunda bu yılın nisan ayı içerisinde 52 işçi hayatını kaybetti. Sektörde ölümlü kazalar mayıs ayında da devam etti. Mayıs'ta 56 işçi hayatını kaybederken, haziran ayında da 42 kişinin öldüğü kayıtlara geçti. Bunların yanında, bildirimi yapılmayan iş kazalarının bulunduğunu söyleyen Ferdan Çiftçi, hastalıklarla birlikte tarım işkolunun işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından en tehlikeli sektörlerden biri olduğunu vurguladı. İşçilerin çalışırken hayatını kaybetmelerinin nedenlerini de anlatan Çiftçi, "Bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri ve balıkçılık gibi farklı sektörlerin tarımsal faaliyet içerisinde yer alması; üretim biçimleri, kullanılan alet, ekipman, kimyasallar, açık arazi ve kapalı ortam koşulları, bu riskler çok geniş bir çerçeveyi barındırmaktadır" dedi.

Tarım alanında yaşanan kazaların görünmediğine dikkat çeken Ferdan Çiftçi, yaşanan olayları görünür hale getirmek için tarım iş kolundaki risklerin bilinmesi gerektiğini kaydetti. Çiftçi, o risklerin başında bulaşıcı hastalıkların geldiğini belirtti. Tarım makine ve aletleri, pestisitler (zirai ilaçlar), alerjik maddeler, güneş ışınlarının da yine tarım iş kolunda çalışan işçiler açısından risk oluşturan etkenler olduğunu belirtti. Çiftçi, tarım işçilerinin sosyal güvenlik kapsamı dışında kaldıkları için tedavilerini yaptıramadıklarını da söyledi.

ÖNERİLERİ SIRALADI

Ziraat Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, alınacak önlemlere dair de şunları söyledi:

"Tarım işletmelerinde sağlıklı yaşam alanı oluşturulmalı. Özellikle naylon çadırlarda sağlıksız koşullarda yaşayan insanlarımız var. Bu sektörde çalışanların çocuklarının okul sorunu, sağlık sorunları gibi birçok sorunu mevcut. Pamuk, mısır, domates gibi ürünlere yoğun olarak çalışan mevsimlik tarım işçilerinin sorunları çözülmelidir. Gezici sağlık ekipleri kurulmalı, bu amaçla yasal düzenlemeler hazırlanmalıdır. Tarım nüfusunun yoğun olduğu bölge, köy ve ilçelerde başta pestisit olmak üzere örgün ve yaygın sağlık eğitimi programları hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Tarım alet ve makinelerinin bakımları ve kontrolleri yapılmalı, koruyucu donanım kullanılmalıdır. Kimyasallar dikkatli kullanılmalı, tarım işçileri, işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinden geçirilmelidir. Eğitimler kamu tarafından ve yaygın olarak yapılmalıdır. 6331 sayılı yasaya göre denetimler yapılmalı ve tabii ki en önemlisi tüm çalışanlar sosyal güvenlik kapsamına alınmalıdır. Tarım sektörünün içinde bulunduğu durum göz önüne alınarak sosyal güvenlik devlet tarafından desteklenmelidir."