3 ayda 3 bin çiftçi çıktı

3 yılda 16 ilçeye tarım makine parkları dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez çiftçinin ürün tartma sorununa çözüm buldu. Foça Ziraat Odası bünyesinde elektronik kantar kuran Büyükşehir, 3 ayda 3 bin çiftçiye ücretsiz hizmet verdi.

İpek Şentürk - İlçelerdeki ziraat odalarıyla birlikte kurduğu 'Tarım Makine Parkları' kapsamında çiftçinin araç ve mekanizasyon ihtiyacını karşılayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, son olarak Foça Ziraat Odası bünyesinde kurduğu elektronik kantar ile köylünün hasat dönemindeki en önemli ihtiyaçlarından biri olan tartı sorununu da yerinde çözdü. Mahsulün tüketiciye ve işleme tesislerine ulaştırılmasını kolaylaştıran elektronik kantar sayesinde hem üretici desteklendi hem de ürünlerin pazarlama süreci kolaylaştı.

Ücretsiz tartım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğru ve hızlı bir nakliye süreci için en önemli araçlardan biri olan elektronik kantar ile son üç ayda 3 bin köylü ve çiftçiye ait nakliye araçlarına ücretsiz tartı hizmeti verdi. En son teknoloji kullanılarak Eski Foça- Gerenköy yol ayrımında kurulan 40 ton kapasiteli kantar ile sadece bölge köylüsünün değil komşu ilçelere bağlı çiftçinin de en önemli ihtiyaçların dan birinin giderildiğini ifade eden Foça Ziraat Odası Başkanı Ercan Yüksektepe, sağladığı desteklerden dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkürlerini iletti. Yüksektepe, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hasat sonrası ihtiyaç duyulan en önemli masraf kalemlerinden birini ortadan kaldırdığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, son 3 yıl içinde ziraat odaları aracılığıyla Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla'da 'Tarım Makine Parkları' kurdu.