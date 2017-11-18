3 gecekondu yıkıldı, vatandaşlar sokakta kaldı!

İzmir Bayraklı'da gecekonduları yıkılan aile sokakta kaldı. Belediye ise yıkımın yasal olduğunu ve aileye önceden sürenin verildiğini söyledi

Olay Bayraklı İlçesi'nin Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bulunan 3 gecekondu, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Evleri yıkılan vatandaşlar ise sokakta kaldı. Dışarda kalan vatandaşlar sokakta ateş yakarak geceyi dışarda geçirdi.



Konu ile ilgili açıklama yapan evi yıkılan 66 yaşındaki İsmail Arslan, mağdur edildiklerini söyledi. Astım hastası olduğunu ve sokakta kaldığını söyleyen Arslan, kendilerine 15 gün süre verildiğini ve bu sürenin ev bulmak için yeterli bir süre olmadığını söyledi.





Evi yıkılan işçi 35 yaşındaki Celil Eriş ise çöp vergisi, çevre vergisi ödediği, su ve elektrik hattının verildiği evinin yıkılmasını mantıklı bulmadığını söyledi. Evlerinin birden bire yıkıldığını söyleyen Eriş, kendilerinin ise eşyalarıyla birlikte sokağa atıldıklarını söyledi. Çocuklarının akrabalarında kaldığını söyleyen Eriş şöyle devam etti: "Ben 25 yıldır burada oturuyorum. Çevremizde yeni binalar yapılınca burası değerlendi. Burası imara açılıyorsa bunun ilk sahibi benim olmam lazım. Devletimiz bize sahip çıkmalı. Biz vergimizi veriyoruz. Kimseye borcumuz yok. Devlet imara açmış, zengin şahsın birine vermişler. Beni neden mağdur ediyorsun? İmara açılıyorsa ilk bana hak tanımaları lazım."



Sokakta kalan 63 yaşındaki Şahide Yaprak ise çocuklarının askerlik yaptığını, hainlik yapmadığını söyleyerek 'devletime ne yaptım da bize bu şekilde davrandılar' diye sordu. O evde çocuklarını büyüttüklerini söyleyen Yaprak, ev aradığını ancak bulamadığını anlattı. Yaprak, bir gecekonduyu kendilerine çok gördüklerini de sözlerine ekledi.





Belediyeden açıklama

Konuyla ilgili bilgi veren belediye yetkilileri ise, arazinin şahıs arazisi olduğunu ve gecekondu sahiplerine gerekli sürenin verildiğini söyledi. Gecekonduda oturanların evlerini boşaltmadığını belirten yetkililer, sürenin dolması ile de yasal olarak yıktıklarını açıkladı.