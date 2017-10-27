3 ilde PKK operasyonu: 15 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla, aralarında HDP İzmir İl Örgütü üyelerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İzmir Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yardım yataklık ettikleri, çeşitli platformlarda terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi, Aliağa, Kemalpaşa ve Torbalı ilçeleri ile Ankara ve Kocaeli’de belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi, ayrıca dijital materyal ve örgütsel yayın ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında HDP İzmir İl Örgütü üyelerinin de bulunduğu belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.





