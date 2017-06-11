3 Kişiyi infaz eden 1 kişi gözaltında

Soruşturmada elde edilen bilgilere göre olay şöyle gelişti:Kaynak: DHA
Uyuşturucu suçundan 8 yıl hapis yatan ve bir süre önce cezaevinden çıkan Özkan Cengiz dün gece arkadaşı Kadir Aslan ile birlikte demircilik yapan ve yalnız yaşayan babası Mehmet Cengiz'in evine gitti. Cengiz ve arkadaşının salonda sohbet ettiği sırada eve giren bir kişi av tüfeğiyle ateş ederek Özkan Cengiz ve Kadir Aslan'ı öldürdü. Silah seslerini duyarak uyanan baba Mehmet Cengiz'i öldüren saldırgan delilleri yok etmek için evi ateşe vererek kaçtı.
Silah seslerini duyan mahalle sakinleri sokağa çıktıklarında tek katlı evden dumanların yükseldiğini gördü. Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, eve girildiğinde cesetlerle karşılaşıldı.
Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, eşkalini belirlediği şüpheli 26 yaşındaki M.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusu devam ediyor.
MAHALLE SAKİNLERİ TEDİRGİN
Oğlu ve onun arkadaşıyla birlikte öldürülen Mehmet Cengiz'in yeğeni Cumhur Cengiz, "Eşinden boşandıktan sonra tek katlı evde yaşıyordu. Ben yan binada oturuyorum. Silah seslerini duyup sokağa çıktık. Evden dumanlar çıkıyordu. İtfaiyeye haber verdik. Yangını söndürdüler. Polisler içeriye girdiğinde akrabalarımızın cesediyle karşılaşmış. Kimin yaptığını bilmiyoruz" dedi.
Mahalle sakinlerinden Harun Zeybek de "Mahallemizde 3 kişinin infaz edilmesi bizleri tedirgin etti" derken, Selim Özgüneş ise "Sonuçta mahallemizin insanıydı. Üç kişi öldürülmüş tedirginiz" diye konuştu.
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