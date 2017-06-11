3 kişiyi öldürdükten sonra evi ateşe verdiler

İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, tartıştıkları Özkan Cengiz, babası Mehmet Cengiz ve Kadir Aslan'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra evi ateşe vererek kaçtı.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Şevket İnce Mahallesi 2162/3 Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Özkan Cengiz, babası Mehmet Cengiz ve Kadir Aslan, Cengiz ailesinin evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine saldırganlar pompalı tüfekle Özkan Cengiz, Mehmet Cengiz ve Kadir Aslan'a ateş etti. Evi de ateşe veren saldırganlar kaçtı. Aalevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Ede yapılan incelemede Özkan Cengiz, Mehmet Cengiz ve Kadir Aslan'ın kanlar içindeki cesedi bulundu. Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek bilgi aldı. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Özkan Cengiz, babası Mehmet Cengiz ve Kadir Aslan'ın cesetleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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