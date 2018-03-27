3 kuşaktır mermerciler

İnternet ile satış yükseliyor
Türkiye'nin her yerine gönderim yapıp, daha çok iç piyasa ile çalıştıklarına değinen Taşbaş, 'Buraya gelip alanlar da var ama yoğunlukta internet üzerinden sipariş alıp, ürün çıkartıyoruz. İstanbul bizim için çok önemli pazar, geniş bir alıcı kitlesi var. İzmir satışlarda biraz kısır kalıyor. İzmir'de şöyle bir durum söz konusu, insanlar 'Bir modeline bakayım uygun fiyatta farklı bir yerde yaptırayım' düşüncesinden dolayı satışlar İstanbul'da daha hızlı ilerliyor. İç piyasada satışta şehir sıralaması; İstanbul, Bursa ve İzmir şeklinde. Satış konusunda babam tam anlamıyla alaylı. Ortaokulu bitirdikten sonra mermer sektörüne atılmış. Dedemle birlikte çalışmışlar. Dedem vefat ettikten sonra aynı şirketi babam devam ettirmiş. O zamanlarda İzmir'de belirli bankaları, Dokuz Eylül Hastanesi'ni ve belirli otellerin mermer işlerini 40 kişilik bir ekip ile yapmışlar. Şu an mermerin her alanına hizmet veriyoruz. Özellikle son yıllarda mermerin trendi çok daha fazla artmaya başladı. Mermeri aksesuar, masa, komidin her alanda görmek mümkün. Mermerin kullanımının sonu yok gerek. Önü açık bir ham madde olarak nitelendirmek yanlış olmaz' dedi.
Kızlarımın azmi bana güç veriyor
Elif Taşbaş Öznur ve Aslı Taşbaş'ın babaları Mehmet Ali Taşbaş, ilk başta erkek çocuğu olmadığı için hayıflandığını belirterek, 'Bu mesleği çoğu arkadaşımın oğlu devam ettirmiyor. Herkes başıma bir iş geldiğinde, kızlarımın işi devam ettiremeyeceğini söylüyordu. İkisi de çok iyi ve heyecanlılar. Bu işi aşkla yapıyorlar ve bunu görebiliyorum. Ben 10 yaşımdan beri mesleğin içersindeyim. Şu an 65 yaşındayım. Artık benim de dinlenmeye ihtiyacım var. Düşünsenize 55 yıl dile kolay. Kızlarımla bugüne kadar göremediğim mermer tasarımlarını gördüm. Çocukluğumdan beri inşaatlardaydım. Mermeri her alanda kullandım. Ama kızlarım aksesuarda farklı tasarımlar yaparak mermere benim gözümde üçüncü bir boyut kazandırdılar. Kızlarımın azmi bana güç veriyor. Elim ayağım tuttuğu müddetce onların arkasında duracağım. İnsanın evinde işin dışında mutlu olması huzurlu olması insana güç veriyor ve rahat düşünme imkanı sağlıyor. Eskideki para kazanma imkanları ile şimdiki bir değil biz önceden çok çalışıp çok kazanıyorduk, şu an çok çalışıp kazanamama durumu var. Ama kızlarımın severek bu işi yapması para kazancından daha önemli. Benim zorumdan ziyade istedikleri için işi yapıyor olmaları en büyük mutluluğum' dedi.