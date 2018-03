3 kuşaktır mermerciler

Dede mesleği olan mermerciliği 3. kuşağa taşıyan Elif Taşbaş Öznur, mermercilikte kadın işi erkek işi klişesinin artık aşılmasını vurgulayarak, 'Mermeri sanata dönüştüren çalışanlarımızdan ve babamdan çok şey öğredim' dedi



İnternet ile satış yükseliyor

Kızlarımın azmi bana güç veriyor

- 8 sene otelcilik tecrübesi olan Taşbaş, 2016'dan itibaren zaten içinde olduğu dede mesleği olan mermer ciliği devam ettirmeye karar vredi. Taşbaş, 'Babam meslekte tamamladığı 55 senenin ardından sektörden ayrılma kararı vermek üzereydi. Tam o sırada kız kardeşimle biz devreye girdik. Mermerin şeklini değiştirerek farklı bir vizyon oluşturduk. Dedem ve babamın daha farklı inşaat ve otel işleri vardı. Babam firmayı kapatma kararı aldığında ben de kendi firmamı açmaya karar verdim. Küçüklüğümden beri hep hayalimde olan babamın mesleği bitsin tükensin istemiyordum. Hep devam etsin istedim ve bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Mermeri görmediğimiz evde gözümüz ağrıyor. Bir şekilde ister istemez, içinde buluyorsunuz. Devam ettirme sebebim babamın mesleği olmasından ziyade mermere olan aşkım. Başladık artık umarım sonunu da onlar gibi getiririz. Ucu çok açık bir sektör, saray yapımından mezar yapımına kadar kullanılıyor. Hepsinden önemlisi dedemizden gelen bir meslek olduğu için farklı bir boyutta görüyoruz. Yadırgamıyoruz ve bizi burada görenler de şaşırmıyor. Bir kadın için çok zor ve ağır bir iş ama sonucunu görmek çok zevkli ve anlatılmaz bir duygu. Ürünlerin hepsini kardeşimle birlikte tasarlıyoruz' dedi.Türkiye'nin her yerine gönderim yapıp, daha çok iç piyasa ile çalıştıklarına değinen Taşbaş, 'Buraya gelip alanlar da var ama yoğunlukta internet üzerinden sipariş alıp, ürün çıkartıyoruz. İstanbul bizim için çok önemli pazar, geniş bir alıcı kitlesi var. İzmir satışlarda biraz kısır kalıyor. İzmir'de şöyle bir durum söz konusu, insanlar 'Bir modeline bakayım uygun fiyatta farklı bir yerde yaptırayım' düşüncesinden dolayı satışlar İstanbul'da daha hızlı ilerliyor. İç piyasada satışta şehir sıralaması; İstanbul, Bursa ve İzmir şeklinde. Satış konusunda babam tam anlamıyla alaylı. Ortaokulu bitirdikten sonra mermer sektörüne atılmış. Dedemle birlikte çalışmışlar. Dedem vefat ettikten sonra aynı şirketi babam devam ettirmiş. O zamanlarda İzmir'de belirli bankaları, Dokuz Eylül Hastanesi'ni ve belirli otellerin mermer işlerini 40 kişilik bir ekip ile yapmışlar. Şu an mermerin her alanına hizmet veriyoruz. Özellikle son yıllarda mermerin trendi çok daha fazla artmaya başladı. Mermeri aksesuar, masa, komidin her alanda görmek mümkün. Mermerin kullanımının sonu yok gerek. Önü açık bir ham madde olarak nitelendirmek yanlış olmaz' dedi.Elif Taşbaş Öznur ve Aslı Taşbaş'ın babaları Mehmet Ali Taşbaş, ilk başta erkek çocuğu olmadığı için hayıflandığını belirterek, 'Bu mesleği çoğu arkadaşımın oğlu devam ettirmiyor. Herkes başıma bir iş geldiğinde, kızlarımın işi devam ettiremeyeceğini söylüyordu. İkisi de çok iyi ve heyecanlılar. Bu işi aşkla yapıyorlar ve bunu görebiliyorum. Ben 10 yaşımdan beri mesleğin içersindeyim. Şu an 65 yaşındayım. Artık benim de dinlenmeye ihtiyacım var. Düşünsenize 55 yıl dile kolay. Kızlarımla bugüne kadar göremediğim mermer tasarımlarını gördüm. Çocukluğumdan beri inşaatlardaydım. Mermeri her alanda kullandım. Ama kızlarım aksesuarda farklı tasarımlar yaparak mermere benim gözümde üçüncü bir boyut kazandırdılar. Kızlarımın azmi bana güç veriyor. Elim ayağım tuttuğu müddetce onların arkasında duracağım. İnsanın evinde işin dışında mutlu olması huzurlu olması insana güç veriyor ve rahat düşünme imkanı sağlıyor. Eskideki para kazanma imkanları ile şimdiki bir değil biz önceden çok çalışıp çok kazanıyorduk, şu an çok çalışıp kazanamama durumu var. Ama kızlarımın severek bu işi yapması para kazancından daha önemli. Benim zorumdan ziyade istedikleri için işi yapıyor olmaları en büyük mutluluğum' dedi.