3 ülkeden Travel Turkey teşekkürü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 11. Travel Turkey için kente gelen Özbekistan, Makedonya ve Litvanya temsilcilerini ağırladı. Her üç ülkenin diplomatları da, İzmir'le ilişkilerini geliştirmek istediklerini açıkladı

11. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı kapsamında İzmir'e gelen Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyareti sırasında önemli mesajlar verdi. Makedonya ile Türkiye'nin ilişkilerinin tüm alanlarda geçmişten bu yana çok iyi olduğunu belirten Büyükelçi Mucunski, en güçlü dostlarından biri olan Türkiye'de görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Travel Turkey Turizm Fuarı'nın iki ülke arasındaki turizmin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu söyleyen Mucunski, 'Biz çok sayıda fuara katılıyoruz. Ancak en önemli fuarın bu olduğunu düşünüyor ve ülkemizden bu fuara güçlü katılımı öneriyoruz. Biz İzmir'e Makedonya şehri gibi davranıyoruz. Sizin de öyle davrandığınızı biliyoruz. Sizlerden çok şey öğreniyoruz' diye konuştu.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen BaşkanAziz Kocaoğlu, İzmir'de özellikle Bornova bölgesinde Makedonya'dan göç etmiş çok sayıda vatandaşın yaşadığını belirterek, 'İki ülke arasındaki bağlar çok güçlü. Biz her zaman el ele, gönül gönüleyiz' dedi.



Özbekistan: 87. İEF'ye hazırız



Özbekistan Heyeti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret ederek ülkelerinin İzmir'i ve Türkiye'yi örnek aldığını ve turizmde büyümenin İzmir'in desteğiyle olabileceğini dile getirdi. Özbekistan Buhara, Taşkent, Khorezm bölge turizm sorumluları ve Din İşleri Komitesi Başkan Vekili Hasanbaev Utkir Meliboevich'ten oluşan Özbekistan heyeti, gelecek yıl düzenlenecek 87. İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılmak ve ülkelerini tanıtmak için şimdiden gerekli girişimleri başlattıklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, fuarlar kenti olarak geliştirdikleri İzmir'de pek çok büyük fuar gerçekleştirdiklerini hatırlatarak 'Bu fuarlar ikili ilişki kurmak açısından büyük önem arz ediyor. Türkiye'nin en büyük turizm fuarlarından biri olan Travel Turkey'de Özbekistan'ı hem katılımcı hem de ziyaretçi olarak görmekten büyük mutluluk duyduk. İEF'ye de katılımınız, turizm sektörünüzü geliştirme ve tanınırlığınızı artırma konusunda son derece önem arz etmekte' diye konuştu.



Litvanya: Ticaret de gelişti, dostluk da



Fuar dolayısıyla kente gelen ve Başkan Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret eden yabancı gruplar arasında Litvanya heyeti de vardı. Ankara Büyükelçisi Audrius Brüzga, 2. Katip Kristina Babiciene ve İzmir Fahri Konsolosu Mustafa Ahmet Özsoy'dan oluşan Litvanya Heyeti, iki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin Travel Turkey'le daha da geliştiğini söyledi. Büyükelçi Brüzga, 'Yeni iş birlikleri kurduk ve dostluğumuzu geliştirdik. İzmir kenti, Litvanya ülkesi kadar büyük bir yer. O yüzden sizin yatırımlarınız bizim için örnek teşkil etmekte. Çok kültürlü ve dünyaya açılan bir kent olan İzmir'i çok seviyoruz' şeklinde konuştu.