3 yaşındaki Ömer ameliyatla böbrek taşından kurtuldu

İZMİR'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kapalı böbrek taşı ameliyatı olan 3 yaşındaki Ömer Başkala sağlığına kavuştu. Sol böbreğinden yaklaşık 2 santimlik taş çıkartılan Ömer ertesi gün ayağa kalktı

Karın ağrısı nedeniyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen küçük Ömer Başkala'nın yapılan tetkiklerde sol böbreğinde taş fark edildi. Bunun üzerine böbrek enfeksiyonun oluşmaması ve taşın idrar akımını engelleyip böbrekte genişleme, hatta taşın böbrek fonksiyonlarının kaybına neden olmaması için ailesiyle birlikte ameliyat ile tedavi edilmesine karar verildi. Bunun ardından küçük Ömer, kapalı yöntemle yapılan ameliyatla, böbreğindeki bu taştan kurtuldu.



Ailelerin, karın ağrısı, bulantı, kusma, ateş, idrar yolu enfeksiyonu durumlarında, ayrıca idrarın renk veya kokusunda değişiklikler gördüklerinde çocuklarını doktor kontrolüne getirmelerini söyleyen Op. Dr. Murat Uçar, "Ameliyatını gerçekleştirdiğimiz Ömer benzer şikayetlerle hastanemize başvurdu. Bu yaştaki çocuklar için uygun olan aletleri kullanarak ameliyatımızı başarı ile gerçekleştirdik. Bu aletlerle öncelikle böbrekteki taşa ulaştık. Böbrek içindeki taşı kırarak küçük parçalar halinde dışarı aldık ve çocuğumuzu böbrek taşından tamamen kurtarmış olduk. Böbreğine ulaşmak için hastamızın sırt bölgesinde yaklaşık 0.5 milimetrelik bir kesi kullandık. Ameliyatımızın tamamını o delik içine yerleştirdiğimiz bu ameliyata özel aletlerle gerçekleştirdik. Kapalı ameliyatlar böbreğe zarar vermiyor ve çocuk hastalarımız daha çabuk toparlanabiliyor. Ameliyatın ilk günü hastalarımızı ayağa kaldırıp yürütebiliyoruz. Hatta evine bile gönderebiliyoruz. Çocuklarda taş hastalığı tekrarlanabilir bir hastalık olduğundan ve erişkin hastalara kıyasla önünde daha uzun yıllar olduğu için tekrar tekrar ameliyat olma riskleri nedeniyle böbreğe en az zarar veren bu kapalı ameliyat tekniğinin kullanılmasına çok önem veriyoruz" dedi.



Çocuklardaki taş ameliyatların her türlüsünü yapabilen sayılı devlet hastanelerinden biri olduklarını belirten Uçar, "Çocuk hastalarımızda endoskopik ameliyatlar ile mesane, idrar kanalı ve böbrek taşı ameliyatlarını yapabildiğimiz gibi ESWL (Taş Kırma) tedavisine uygun çocuk hastalarımız için haftada bir gün anestezi altında taş kırma teknisyenimiz ile birlikte böbrek taşı kırmayı yapabilecek alt yapıya da sahibiz" diye konuştu.



Küçük Ömer'in annesi Mukkades Başkala da "Oğlum yaklaşık 3 hafta önce birden bire kusmaya başladı. Öğlene kadar nerdeyse 10 defa kustu. Ben de bunun üzerine hemen hastaneye başvurdum. Yapılan tahliller ve ultrason sonucunda çocuğumun böbreğinde taş olduğu görüldü. Nihayetinde çocuğumun kendi sağlığı için kapalı ameliyat ile bu taşın alınmasına karar verildi, biz de onayladık. Ameliyat sonrası hemen toparlandı, bir günde ayağa kalktı. Doktorumuz sağ lsun, gerçekten çocuğumuzla çok ilgilendi. Öncelikle doktorumuza ve tüm hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: