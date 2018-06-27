30 yıllık abajurcu, sanatına Alsancak’ta devam ediyor

1985 yılından bu yana abajur tasarlayıp, üreten Selahattin Erol, İzmir’in Alsancak ilçesinde mesleğini icra etmeye devam ediyor

Burcu Özkan- Çocukluğundan beri abajur yapımıyla ilgilendiğini dile getiren Selahattin Erol, “Birinci Kordon’da 85 yıllarında Galeri Meltem vardı onların yanında başlamıştım bu işe. Şimdilerde kendim usta oldum ve yıllardan beri bu işi meslek edindim. Eskisi kadar iyi kazanan bir meslek değil ama hala abajur sevdalısı vatandaşlar fazlasıyla mevcut” dedi.

Günümüzdeki abajurlar özensiz

Kişilerin isteğine göre abajur tasarladığını söyleyen Selahattin Erol, “Ben bu işe gönülden bağlıyım. Yıllardır tek başıma çalışıyorum, tasarımlara kendimce eklemeler yapıyorum. İşçilik ve emek bu işte çok fazla. Şimdiki abajur üreticileri daha basit abajur tasarlıyorlar. Maliyeti az, tek düze ve özensiz abajurlar günümüzde fazlasıyla yapılıyor ama ben özenerek çeşitlendiriyorum abajurları. Eski abajurlarını getirenler de oluyor, yaklaşık 50 yıllık abajurları yeniden restore ediyorum” diye konuştu.