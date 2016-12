31+yıl ikramiyesi tüm emeklilere uygulansın

30 yılı aşan hizmet süreleri için memur emeklilerine verilecek ek ikramiye ile ilgili yasa tasarısı Meclis'e sunuldu. Tasarı yasalaşır yasallaşmaz para hak sahiplerine ödenecek. İzmir Kamu-Sen Başkanı Ahmet Doğruyol konuyla ilgili büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, 'Karar kabul edilirse tüm memur emeklilerini kapsamalı. Yoksa eski emeklilere büyük haksızlık olur' dedi

Önceden emekli olanların da faydalanması gerek

Hükümet ekonomi ile ilgili yeni bir torba yasayı meclise sundu. Tasarıyla, emekli ikramiye sine esas hizmet süresinin hesabındaki 30 yıllık üst sınırla ilgili düzenleme yapılıyor. 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için çalışanların alamadığı ikramiye bedelleri, yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla, 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde kendilerine ödenecek. Varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecek. Yani 35 yıl çalışan bir emekli memura 5 yıllık ikramiyesi ödenmiş olacak. İzmir Kamu-Sen Başkanı Ahmet Doğruyol, devlet memurlarının 30 yılın üzerindeki çalışmalarının emekli ikramiyesine ve yıpranma payına yansımadığını belirterek şunları söyledi: Son yıllarda açılan davalar Türkiye Kamu-Sen genel merkezi ve bazı sendikaların da çalışmalarıyla beraber 30 yılın üzerindeki hizmet süresi içinde yıpranma payı ve emekli maaşlarının yatırılması ile ilgili kanun taslağı var. Zaten yargı kararları da olduğu için, şu an mahkemeye veren arkadaşlar bu hakkı elde edebiliyorlar. Burada binlerce emekli olan memurun yargıya gidip bunun kazanılması demek kamunun zarar uğratılması demek. Çünkü kamu orada avukatlık ücreti ödüyor, aynı zamanda yargı meşgul ediliyor. Bunun kanunlaşarak düzeltilmesinde büyük yarar var. Ülkemizde emeklilik yaşı 65. Kanunlar çerçevesinde kişi 65 yaşına kadar çalışabiliyor. 30 yıldan fazla verdiği hizmetin karşılığını alamıyor. Burada bir çelişki var. Son zamanlarda kademeli yaşla birlikte bugün işe başlayan erkek veya kadın 65 yaşına kadar çalışmak zorunda. Kişinin 20 yaşında göreve başladığını varsayarsak buna göre 45 yıl zorunlu çalışması gerekiyor. 45 yılın sonunda 30 yılın karşılığını maaş ya da tazminat olarak veriyorsunuz. 15 yılını vermiyorsunuz. Burada bariz bir adaletsizlik var. Bunun kanun olarak düzenlenmesi önemli. Bir an önce düzetilmesinde yarar var. Önümüzdeki süreç içinde de bu sıkıntıyla karşı karşıya kalmamak ve her bir bireyin ayrı ayrı dava açıp hakkını almasındansa kanununla düzenlenmesinde büyük fayda var' dedi.92 yılından beri bununla mücadele ettiklerini belirten Doğruyol, resmi olarak sendika yasaları 2001 yılında çıktı. 2001'den beri bizim gündemimizde olan bir madde. Sürekli olarak toplu sözleşmelerde, basın açıklamalarında dile getirdiğimiz bir konuydu. Kanun kabul edilirse binlerce emekli memurun hakkı korunmuş olacak. Daha önceki yıllarda emekli olup bu haktan yararlanmayanlar var. O vatandaşların da hak kaybına uğramaması için geçmişte emekli olan memurların da bu haktan yararlanmaları gerekiyor. Burada da bir çelişki var. Eğer tasarı kabul edilirse eski emekli memurların bu haktan faydalanamayacağı gibi bir anlam çıkıyor. Bu konuda da bir düzenlemenin yapılması kaçınılmaz. En azından emekli maaşlarının düzeltilmesinde yarar var' dedi.